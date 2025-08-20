Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η απόφαση της ΑΑΔΕ καλύπτει σχεδόν κάθε πιθανή μεταβολή στα στοιχεία μιας επιχείρησης.

Δικλείδες ασφαλείας στην ηλεκτρονική διαδικασία διακοπής εργασιών επιχειρήσεων εισήγαγε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η νέα απόφαση, που υπογράφει ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, φέρνει πιο ξεκάθαρους κανόνες και δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να προχωρούν στη διακοπή δραστηριότητας μέσα από ειδική ψηφιακή εφαρμογή, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν τις ΔΟΥ.

Με το νέο πλαίσιο, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία διακοπής, η Φορολογική Διοίκηση ελέγχει αν υπάρχουν αλλαγές στα στοιχεία της επιχείρησης που έγιναν μετά την ημερομηνία που δηλώνεται ως διακοπή. Για παράδειγμα, αν μια εταιρεία δηλώσει ότι σταματά τη δραστηριότητά της την 1η Ιουνίου, αλλά στις 15 Ιουλίου έχει δηλωθεί αλλαγή έδρας ή προσθήκη νέου διαχειριστή, τότε η διακοπή δεν μπορεί να ανατρέξει στην 1η Ιουνίου, αλλά θα ληφθεί υπόψη η πιο πρόσφατη μεταβολή.

Η απόφαση καλύπτει σχεδόν κάθε πιθανή μεταβολή στα στοιχεία μιας επιχείρησης, από την αλλαγή επωνυμίας, έδρας και δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), μέχρι τις αλλαγές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους εταίρους ή στους νομίμους εκπροσώπους. Επίσης εξετάζονται αλλαγές που αφορούν το καταστατικό, το μετοχικό κεφάλαιο, την εγγραφή στο επιμελητήριο, το καθεστώς ΦΠΑ και τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Αν υπάρχουν εκκρεμότητες σε αυτά τα στοιχεία, ο φορολογούμενος υποχρεούται να τις τακτοποιήσει πρώτα, διαφορετικά η ημερομηνία παύσης δεν θα γίνεται δεκτή.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου μεταβολές δεν επηρεάζουν τον χρόνο διακοπής. Για παράδειγμα, αν κάποιος είχε δηλώσει αλλαγή στη χρήση της κατοικίας του ως έδρα ή είχε γίνει αντιστοίχιση ΚΑΔ με απόφαση του Υπουργείου, τότε αυτές οι αλλαγές δεν θεωρούνται πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν εμποδίζουν την αναδρομική ισχύ της διακοπής.

Η ρύθμιση δίνει λύση και σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εκκαθάριση ή έχουν λυθεί. Αν αποδεικνύεται ότι στην πράξη είχαν σταματήσει νωρίτερα τη δραστηριότητά τους, τότε αυτός ο πραγματικός χρόνος θα λαμβάνεται υπόψη ως ημερομηνία διακοπής, ακόμα κι αν η επίσημη διαγραφή στο ΓΕΜΗ έγινε αργότερα. Έτσι, μια εταιρεία που σταμάτησε να λειτουργεί το 2020 αλλά διαγράφηκε επίσημα το 2022, θα μπορεί να δηλώσει ως χρόνο διακοπής το 2020.