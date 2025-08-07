Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα ανοδική συνεδρίαση σε υψηλά 15ετίας

Στο σύνολο της αγοράς, 87 μετοχές στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισαν με άνοδο και 42 με πτώση.

Με άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης διατηρήθηκε σε θετικό έδαφος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και έκλεισε στις 2.067,41 μονάδες με άνοδο 1,38%, πλησίον του υψηλού ημέρας των 2.070 μονάδων.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,45% στις 2.289,13 μονάδες. Ο FTSE 25 κατέγραψε άνοδο 1,44% στις 5.207,99 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSEM) σημείωσε αύξηση 0,39%, στις 2.919,55 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 255,74 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 15,4 εκατ. ευρώ προήλθαν από 17 πακέτα συναλλαγών. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 38,1 εκατ. τεμάχια.

Η μετοχή της Metlen σημείωσε άνοδο 5,98% και έκλεισε στα 50,7 ευρώ με αξία συναλλαγών 21,4 εκατ. ευρώ. Η Μυτιληναίος διαπραγματεύθηκε στα 49,86 ευρώ με άνοδο 4,97% και τζίρο 15,6 εκατ. ευρώ. Αθροιστικά, οι δύο μετοχές συγκέντρωσαν περίπου 37 εκατ. ευρώ.

Η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε τζίρο 41,5 εκατ. ευρώ και έκλεισε στα 13,075 ευρώ με άνοδο 1,24%. Η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 1,8% στα 7,132 ευρώ, με τζίρο 23,6 εκατ. ευρώ. Η Eurobank έκλεισε στα 3,38 ευρώ με άνοδο 1,75% και τζίρο 18,7 εκατ. ευρώ. Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,484 ευρώ με οριακή πτώση 0,1% και συναλλαγές 30,7 εκατ. ευρώ.

Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου κατέγραψε άνοδο 5,32% και έκλεισε στα 7,52 ευρώ, με αξία συναλλαγών 13,7 εκατ. ευρώ. Η Τιτάν ενισχύθηκε κατά 1,49% στα 37,35 ευρώ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά 2,08% στα 22,6 ευρώ. Η ΔΕΗ σημείωσε άνοδο 1,32% στα 14,58 ευρώ με τζίρο 19,3 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι μετοχές των Cenergy (+1,14%, στα 11,5 ευρώ), ΑΚΤΩΡ (+1,06%, στα 13,34 ευρώ) και Alter Ego (+1,67%, στα 5,79 ευρώ). Πτωτικά έκλεισαν μόνο οι ΟΠΑΠ (-0,5%, στα 15,88 ευρώ) και ΟΤΕ (-0,44%, στα 13,42 ευρώ) στον FTSE 25.