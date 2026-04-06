Οι «καθυστερημένες» οικονομικές καταστάσεις της Χαλυβουργικής και η αρνητική γνώμη του ορκωτού, το ομολογιακό της Enerwave, η BC Partners και το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, ο Sir Stelios και η στελέχωση των υγειονομικών δομών στα μικρά νησιά

Η Χαλυβουργική

Με καθυστέρηση… οκτώ ετών δημοσιεύθηκαν προ ημερών οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018 της εταιρείας Χαλυβουργική ΑΕ, συμφερόντων της οικογένειας Αγγελόπουλου, αποτυπώνοντας με σαφήνεια τη δυσμενή οικονομική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η ιστορική χαλυβουργία ήδη από εκείνη την περίοδο. Η σημαντική αυτή καθυστέρηση συνδέεται άμεσα με τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε η εταιρεία τα χρόνια που ακολούθησαν μετά το 2018, τα ζητήματα τραπεζικού δανεισμού, τη διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας, καθώς και τις μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες και τους πιστωτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις στις 16 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, που πλέον θεωρούνται παρωχημένα αλλά αποτυπώνουν την εικόνα της εταιρείας εκείνη την περίοδο, το 2018 ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για τη Χαλυβουργική. Η κρίση στην αγορά χάλυβα και η χαμηλή ζήτηση οδήγησαν σε σημαντικές ζημιές, παρά το γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε και διαμορφώθηκε περίπου στα 8,4 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η εταιρεία κατέγραψε ζημιές μετά φόρων που ξεπέρασαν τα 45 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαιά της είχαν καταστεί αρνητικά. Την ίδια περίοδο, ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας ανερχόταν περίπου στα 478 εκατ. ευρώ, με μεγάλο μέρος των δανείων να έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο. Η εταιρεία είχε σταματήσει την ομαλή αποπληρωμή δόσεων και τόκων, αναμένοντας αναδιάρθρωση των δανείων, η οποία τελικά δεν προχώρησε. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε την Εθνική Τράπεζα να κινηθεί δικαστικά, ζητώντας την υπαγωγή της Χαλυβουργικής σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης.

Η αρνητική γνώμη του ορκωτού

Στην έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή της KPMG Θεμιστοκλή Δεσίκου προς τους μετόχους της Χαλυβουργικής με ημερομηνία 6 Μαρτίου 2026 δίνεται «αρνητική γνώμη» για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς όπως αναφέρεται δεν παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, ούτε τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Στην έκθεση του ορκωτού επισημαίνεται ότι η Χαλυβουργική εμφανίζει αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές, αρνητικό κεφάλαιο κίνησης και αρνητικά ίδια κεφάλαια, έχει διακόψει την παραγωγική της δραστηριότητα και έχει σταματήσει την αποπληρωμή βασικών προμηθευτών και δανειστών, με αποτέλεσμα τα δάνειά της να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα. Παράλληλα, αναφέρεται πως δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στη διαδικασία αναδιάρθρωσης του δανεισμού και δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο χρηματοδότησης, γεγονός που δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες για τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε σημαντικές αποκλίσεις που επηρεάζουν σημαντικά τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας. Συγκεκριμένα, η Χαλυβουργική δεν προχώρησε σε απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων ύψους 433 εκατ. ευρώ, παρότι εκτιμάται ότι η πραγματική αξία τους είναι χαμηλότερη λόγω της πολυετούς μη λειτουργίας του εργοστασίου.

Επιπλέον, δεν έχουν διενεργηθεί αποσβέσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους 61,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 51,7 εκατ. ευρώ αφορούν προηγούμενες χρήσεις. Ως αποτέλεσμα, τα πάγια και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά 61,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημίες της τρέχουσας χρήσης εμφανίζονται μειωμένες κατά 9,5 εκατ. ευρώ και της προηγούμενης χρήσης μειωμένες κατά 9,4 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, δεν έχει πραγματοποιηθεί απομείωση απαιτήσεων ύψους 4,9 εκατ. ευρώ που αφορούν προηγούμενες χρήσεις, με αποτέλεσμα οι απαιτήσεις και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά 4,9 εκατ. ευρώ. Επίσης, δεν έχει πραγματοποιηθεί απομείωση απαρχαιωμένων αποθεμάτων ύψους 2,8 εκατ. ευρώ που αφορούν προηγούμενες χρήσεις, ενώ στην τρέχουσα χρήση πραγματοποιήθηκε απομείωση 5 εκατ. ευρώ που αφορούσε προηγούμενες χρήσεις.

Ως συνέπεια, τα αποθέματα και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά 2,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημίες της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης εμφανίζονται αυξημένες κατά 5 εκατ. ευρώ και 9,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Τέλος, η εταιρεία δεν έχει καταχωρήσει αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις ύψους 7,3 εκατ. ευρώ που αφορούν προηγούμενες χρήσεις, με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις να εμφανίζονται μειωμένες και τα ίδια κεφάλαια αυξημένα κατά 7,3 εκατ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η αρνητική γνώμη του ορκωτού ελεγκτή, αν και ιδιαίτερα σοβαρή από λογιστικής και θεσμικής πλευράς, δεν αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία για τους πιστωτές της εταιρείας. Το βασικό ζήτημα παραμένει το ύψος των δανείων και η προοπτική αποπληρωμής τους, με την Εθνική Τράπεζα, ως βασικό δανειστή της Χαλυβουργικής, να βρίσκεται στο επίκεντρο των αποφάσεων για το μέλλον των περιουσιακών στοιχείων της ιστορικής βιομηχανίας.

Ομολογιακό δάνειο από την Enerwave

Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως του ποσού των 200 εκατ. ευρώ προχωρεί η Enerwave, θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, με στόχο την ενίσχυση της χρηματοδοτικής της ευελιξίας και την κάλυψη γενικότερων επιχειρηματικών αναγκών. Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εγκρίθηκε η παροχή ειδικής άδειας για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους έως 200 εκατ. ευρώ, με εγγεγραμμένο ομολογιούχο την HELLENiQ ENERGY Finance Plc (HEF). Η HEF και η Enerwave θεωρούνται συνδεδεμένα μέρη, καθώς αποτελούν κατά 100% θυγατρικές της HELLENiQ ENERGY. Το ομολογιακό δάνειο θα είναι ανακυκλούμενο, πενταετούς διάρκειας και θα φέρει σταθερό επιτόκιο. Το επιτόκιο θα υπολογίζεται βάσει του κόστους δανεισμού της HEF, προσαυξημένο με ετήσιο κόστος διαχείρισης ύψους 0,20%, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος έκδοσης.

Τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα

Σε διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου προχώρησε η Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) με απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση και την εξυγίανση της εταιρείας, μέσω κεφαλαιοποίησης χρεών και εισφοράς νέων κεφαλαίων από το Ελληνικό Δημόσιο. Αρχικά, αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 19,51 εκατ. ευρώ με κεφαλαιοποίηση χρεών από καταπτώσεις εγγυημένων δανείων, όπως αυτά είχαν βεβαιωθεί έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026.

Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 1,877 δισ. ευρώ. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε δεύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 24,33 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών από το Ελληνικό Δημόσιο. Μετά τη δεύτερη αυτή αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1,901 δισ. ευρώ. Ακολούθησε τρίτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,65 εκατ. ευρώ, επίσης με καταβολή μετρητών από το Ελληνικό Δημόσιο, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο να διαμορφωθεί σε 1,903 δισ. ευρώ. Τέλος, πραγματοποιήθηκε τέταρτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 4,34 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών, με αποτέλεσμα το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει σε 1,907 δισ. ευρώ.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι μια εκ των ελληνικών επενδύσεων της BC Partners που πηγαίνει καλά. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 1 Ιουλίου 2024 έως 30 Ιουνίου που δόθηκαν στη δημοσιότητα το Μητροπολιτικό Κολλέγιο παρουσίασε αύξηση στον κύκλο εργασιών, στην κερδοφορία και στα ίδια κεφάλαια. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 54,27 εκατ. ευρώ από 27,13 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση περίπου 100%, δηλαδή ουσιαστικά διπλασιάστηκε μέσα σε ένα έτος. Το κόστος παροχής υπηρεσιών αυξήθηκε επίσης σημαντικά, φθάνοντας τα 23,88 εκατ. ευρώ από 9,64 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 148%, εξέλιξη που συνδέεται με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και την επέκταση των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 30,38 εκατ. ευρώ από 17,49 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου 74%.

Παράλληλα, τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης αυξήθηκαν συνολικά σε 13,20 εκατ. ευρώ από 4,81 εκατ. ευρώ, δηλαδή αύξηση περίπου 174%, γεγονός που συνδέεται με την οργανωτική ανάπτυξη και την επέκταση της εταιρείας. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 17,21 εκατ. ευρώ από 12,55 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας αύξηση περίπου 37%. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 12,97 εκατ. ευρώ από 9,59 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 35%. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η ενίσχυση της καθαρής θέσης της εταιρείας, η οποία ανήλθε σε 47,69 εκατ. ευρώ από 34,72 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου 37%. Το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε σε 61,85 εκατ. ευρώ από 45,18 εκατ. ευρώ, δηλαδή αύξηση περίπου 37%, γεγονός που αποτυπώνει τη συνολική ανάπτυξη του μεγέθους της εταιρείας. Σε επίπεδο ρευστότητας, τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 19,06 εκατ. ευρώ από 16,78 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου 13,6%, ενώ το κεφάλαιο κίνησης ενισχύθηκε επίσης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το Μητροπολιτικό Κολλέγιο δεν διαθέτει τραπεζικό δανεισμό, γεγονός που δείχνει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και χαμηλό χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική στρατηγική εξέλιξη για το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και την BC Partners αποτελεί η ίδρυση θυγατρικής εταιρείας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, η οποία έλαβε άδεια λειτουργίας από το υπουργείο Παιδείας το 2025, ανοίγοντας τον δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη και διεθνοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ομίλου. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, η εταιρεία προχώρησε στη σύσταση της θυγατρικής Keele University of Greece ΝΠΠΕ, στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 100%, με στόχο τη λειτουργία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα στο πλαίσιο του νέου θεσμικού πλαισίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Η δωρεά του Sir Stelios

Σημαντική χρηματοδοτική ενίσχυση για τη στελέχωση των υγειονομικών δομών στα μικρά νησιά της χώρας προβλέπεται μέσω μεγάλης δωρεάς του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Stelios Philanthropic Foundation του Στέλιου Χατζηιωάννου (Sir Stelios) προς το Ελληνικό Δημόσιο και το υπουργείο Υγείας, όπως ορίζεται σε απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δωρεά ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 10 εκατ. ευρώ και θα διατεθεί σε χρονικό ορίζοντα επτά ετών, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή οικονομικών κινήτρων σε γιατρούς που υπηρετούν σε μικρά και απομακρυσμένα νησιά. Μέσω της χρηματοδότησης αυτής, θεσπίζεται μηνιαίο επιμίσθιο ύψους 1.500 ευρώ για κάθε δικαιούχο γιατρό, με στόχο την προσέλκυση αλλά και τη διατήρηση ιατρικού προσωπικού σε περιοχές όπου παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις.

Η χρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από τη δωρεά και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ τα χρήματα κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος και διατίθενται μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό. Ρητά απαγορεύεται η χρήση των ποσών για άλλες ανάγκες, όπως λειτουργικά έξοδα, εξοπλισμό ή άλλες δαπάνες του Υπουργείου Υγείας ή των Υγειονομικών Περιφερειών, ακόμη και αν αυτές σχετίζονται με την υγεία. Το επίδομα που θα λαμβάνουν οι γιατροί έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα, δεν ενσωματώνεται στις τακτικές αποδοχές τους και απαλλάσσεται από φόρους και κρατήσεις. Η καταβολή του γίνεται μόνο εφόσον ο γιατρός υπηρετεί με φυσική παρουσία στη μονάδα υγείας του νησιού, ενώ δεν καταβάλλεται σε περιπτώσεις απουσίας, όπως άδειες μεγάλης διάρκειας ή μετακίνηση σε άλλη υπηρεσία. Παράλληλα, προβλέπεται ετήσιος έλεγχος και απολογισμός για τη διάθεση των ποσών, ώστε να διασφαλίζεται ότι η δωρεά χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο δόθηκε, δηλαδή την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στα μικρά νησιά και την κάλυψη των αναγκών των τοπικών κοινωνιών σε ιατρικές υπηρεσίες.

Η αγορά αλλαντικών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την οποία εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2025 η συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας Νίκας από την εταιρεία Υφαντής. Διαβάζοντας την απόφαση, εντοπίσαμε ενδιαφέροντα στοιχεία για τα μερίδια αγοράς αλλαντικών την περίοδο 2022–2024, τα οποία αποτυπώνουν τη διάρθρωση και τις ισορροπίες της αγοράς πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Συνολικά, οι κερδισμένοι της τριετίας ήταν κυρίως η ιδιωτική ετικέτα, η οποία αύξησε τα μερίδιά της σε ζαμπόν, σαλάμι και μπέικον, καθώς και η Creta Farm, η οποία κατέγραψε μεγάλη άνοδο κυρίως στην κατηγορία κοτόπουλου και ενίσχυσε τη θέση της σε ζαμπόν και μπέικον. Κερδισμένος εμφανίστηκε και ο Υφαντής, κυρίως στο σαλάμι και στο μπέικον. Αντίθετα, ο μεγάλος χαμένος της τριετίας ήταν η Νίκας, η οποία έχασε μερίδια σε πάριζα, γαλοπούλα, ζαμπόν, κοτόπουλο, σαλάμι και μπέικον, με τη μεγαλύτερη πτώση να καταγράφεται στο κοτόπουλο, όπου από ηγετική θέση το 2022 υποχώρησε σημαντικά μέχρι το 2024. Ειδικότερα, στην κατηγορία πάριζας και παριζακίου, η ιδιωτική ετικέτα παρέμεινε σταθερά στο 35–45% για τα έτη 2022, 2023 και 2024, ενώ η Creta Farm διατήρησε μερίδια 15–25% σε όλη την τριετία και ο Υφαντής 25–35%. Η Νίκας παρουσίασε πτώση, καθώς από 10–15% το 2022 και το 2023 υποχώρησε σε 5–10% το 2024. Το συνδυασμένο μερίδιο Υφαντής και Νίκας παρέμεινε σταθερό στο 35–45%.

Στη γαλοπούλα, η ιδιωτική ετικέτα και η Creta Farm διατήρησαν μερίδια 25–35% και στα τρία έτη. Ο Υφαντής μειώθηκε από 25–35% το 2022 σε 15–25% το 2023 και επανήλθε σε 25–35% το 2024, ενώ η Νίκας μειώθηκε από 10–15% το 2022 και το 2023 σε 5–10% το 2024. Το κοινό μερίδιο Υφαντής και Νίκας παρέμεινε στο 35–45%. Στο ζαμπόν καταγράφηκε ενίσχυση της ιδιωτικής ετικέτας, η οποία από 25–35% το 2022 και το 2023 αυξήθηκε σε 35–45% το 2024. Η Creta Farm αύξησε το μερίδιό της από 10–15% το 2022 σε 15–25% το 2023 και το 2024, ενώ ο Υφαντής διατήρησε σταθερά μερίδια 15–25%. Η Νίκας μειώθηκε από 15–25% το 2022 και το 2023 σε 10–15% το 2024, ενώ το κοινό μερίδιο Υφαντής και Νίκας μειώθηκε από 35–45% σε 25–35%. Στο κοτόπουλο σημειώθηκε η μεγαλύτερη ανακατανομή μεριδίων της τριετίας. Η Νίκας από 55–65% το 2022 μειώθηκε σε 35–45% το 2023 και σε 25–35% το 2024, χάνοντας σημαντικό μέρος της αγοράς. Αντίθετα, η Creta Farm αύξησε το μερίδιό της από 25–35% το 2022 σε 35–45% το 2023 και σε 45–55% το 2024, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο. Η ιδιωτική ετικέτα αυξήθηκε επίσης από 5–10% σε 10–15%. Στο σαλάμι, η ιδιωτική ετικέτα ενισχύθηκε από 35–45% το 2022 σε 45–55% το 2023 και το 2024. Ο Υφαντής αύξησε το μερίδιό του από 15–25% το 2022 και το 2023 σε 25–35% το 2024, ενώ η Νίκας μειώθηκε από 10–15% το 2022 σε 5–10% το 2023 και το 2024. Το κοινό μερίδιο Υφαντής και Νίκας μειώθηκε από 35–45% το 2022 σε 25–35% το 2023 και το 2024.

Τέλος, στο μπέικον, η ιδιωτική ετικέτα αυξήθηκε από 35–45% το 2022 και το 2023 σε 45–55% το 2024. Η Creta Farm αύξησε το μερίδιό της από 5–10% το 2022 σε 10–15% το 2023 και το 2024, ενώ ο Υφαντής αύξησε το μερίδιό του από 15–25% το 2022 σε 25–35% το 2023 και το 2024. Η Νίκας μειώθηκε από 15–25% το 2022 και το 2023 σε 10–15% το 2024.