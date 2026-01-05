Η Βενεζουέλα, οι ΗΠΑ και οι Έλληνες εφοπλιστές, η οικογένεια Δουζόγλου και ο Νικολάς Μαδούρο, οι επιδόσεις του Athens Branch της JP Morgan, η συνεχιζόμενη απάτη με την «ελληνική» Chase Paymentech και η APEX MEDIA

Η Βενεζουέλα και οι Έλληνες εφοπλιστές

Δεν είναι λίγοι οι Έλληνες εφοπλιστές που παρακολουθούν με αυξανόμενη ανησυχία τις πολιτικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Το νέο καθεστώς επιρροής των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ενδέχεται να μετατραπεί σε πεδίο αυστηρού ελέγχου και αναδρομικών ευθυνών για όσους φέρονται να παραβίασαν τις αμερικανικές κυρώσεις, με τους πρωταγωνιστές της ναυτιλιακής αλυσίδας να βρίσκονται βαριά εκτεθειμένοι. Επί σειρά ετών ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια συμμετείχαν, άμεσα ή έμμεσα, στη μεταφορά βενεζουελάνικου αργού πετρελαίου προς διεθνείς αγορές, παρά το ισχύον καθεστώς κυρώσεων. Μέσα από ένα σύνθετο πλέγμα εταιρειών-κελύφων, παρένθετων προσώπων, αλλαγών σημαίας και μεταφορτώσεων από πλοίο σε πλοίο, δημιουργήθηκαν διαδρομές που, εφόσον τεθούν σήμερα στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών, θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές νομικές και πολιτικές συνέπειες για τους εμπλεκόμενους. Κομβικό ρόλο στις επερχόμενες εξελίξεις αναμένεται να διαδραματίσει η Ντέλσι Ροντρίγκες, αντιπρόεδρος της χώρας και μέχρι σήμερα βασική διαχειρίστρια της πετρελαϊκής πολιτικής, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση με την ανοχή ή και τις «ευλογίες» της Ουάσιγκτον. Ως πολιτική προϊσταμένη της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Petróleos de Venezuela (PDVSA), η Ροντρίγκες είχε καθοριστική συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των στρατηγικών εξαγωγών αργού, σε μια περίοδο κατά την οποία η Βενεζουέλα αναζητούσε απεγνωσμένα έσοδα υπό το βάρος των αμερικανικών και ευρωπαϊκών κυρώσεων. Το όνομά της έχει συνδεθεί με μηχανισμούς διάθεσης πετρελαίου που κινούνταν στα όρια ή και πέρα από το καθεστώς του εμπάργκο, γεγονός που την έχει φέρει εδώ και χρόνια στη λίστα κυρώσεων τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κρίσιμο ερώτημα που αναμένεται να απαντηθεί το επόμενο διάστημα είναι εάν η Ροντρίγκες θα παραδώσει στις αμερικανικές αρχές πλήρη στοιχεία και συμβόλαια μεταφοράς πετρελαίου της PDVSA με ναυτιλιακές εταιρείες, πολλές από τις οποίες έχουν ήδη βρεθεί στο στόχαστρο των αμερικανικών κυρώσεων. Αν αυτό συμβεί τότε κάποιοι Έλληνες εφοπλιστές που πλούτισαν από την μεταφορά πετρελάιου της PDVSA θα χάσουν τον ύπνο τους.

Η οικογένεια Δουζόγλου

Η οικογένεια Δουζόγλου θεωρείται η ελληνική ομογενειακή οικογένεια με τους στενότερους ιστορικούς και οικονομικούς δεσμούς με τη Βενεζουέλα. Κεντρικό πρόσωπο αυτής είναι ο Θόδωρος Δουζόγλου, ο οποίος έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό το 2015, όταν εμφανίστηκε «από το πουθενά» στην εγχώρια αγορά και προχώρησε σε επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στον κλάδο του real estate, σε μια περίοδο έντονης κρίσης αλλά και μεγάλων ευκαιριών. Στο χαρτοφυλάκιό του περιλήφθηκαν δεκάδες ακίνητα, μεταξύ των οποίων το εμβληματικό ξενοδοχείο Πεντελικόν στο Κεφαλάρι, το ξενοδοχείο Λητώ στη Μύκονο, το Mistral στην Καστέλλα του Πειραιά, καθώς και το μεγάλο ακίνητο του ΟΤΕ στην οδό Σταδίου, κινήσεις που προσέλκυσαν έντονο ενδιαφέρον στους επιχειρηματικούς και τραπεζικούς κύκλους.

Η επιχειρηματική ιστορία της οικογένειας Δουζόγλου στη Βενεζουέλα ξεκίνησε το 1944. Μέσω της οικογενειακής επιχείρησης Corporación Americana, οι Δουζόγλου ανέπτυξαν από το 1949 δραστηριότητα, με παρουσία στο εμπόριο τροφίμων, στο real estate και σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Ωστόσο, όπως έχουν αναφέρει κατά καιρούς συνεργάτες του Θόδωρου Δουζόγλου, η πορεία αυτή επηρεάστηκε καθοριστικά από τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα.

Κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Ούγκο Τσάβες, όταν ξεκίνησαν οι εκτεταμένες εθνικοποιήσεις, ο κ. Δουζόγλου φέρεται να κατάφερε να διατηρήσει μέρος των δραστηριοτήτων του. Αντίθετα, επί προεδρίας του Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σύνολο της περιουσίας του στη Βενεζουέλα πέρασε στον έλεγχο του κράτους. Αυτή η εξέλιξη εξηγεί και τη στροφή του προς την Ελλάδα το 2015, όταν άρχισε να επενδύει κεφάλαια του που βρίσκονταν σε τράπεζες των ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, το πολιτικό και συναισθηματικό φορτίο της οικογένειας Δουζόγλου απέναντι στο καθεστώς του Καράκας φαίνεται να παραμένει έντονο. Ενδεικτικές είναι οι αναρτήσεις που κάνει τα τελευταία 24ωρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ανιψιά του Θόδωρου Δουζόγλου, Dayana Cristina Duzoglou, πολιτικής επιστήμονας και αναλύτρια σε μέσα ενημέρωσης της Βενεζουέλας, από τις οποίες προκύπτει ότι τα αισθήματα της οικογένειας απέναντι στον Νικολάς Μαδούρο μόνο θετικά δεν είναι…

Οι επιδόσεις του Athens Branch της JP Morgan

Στη δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων του 2024 προχώρησε χθες η JP Morgan SE – Athens Branch. Οι συγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν, ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν με βάση το δίκαιο της χώρας έδρας της JP Morgan SE, δηλαδή της Γερμανίας. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ο όμιλος της JP Morgan SE κατέγραψε το 2024 ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, με τα συνολικά λειτουργικά έσοδα να ανέρχονται σε 5,9 δισ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται στα 2,5 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,84 δισ. ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 448,6 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος και τη διεθνή παρουσία του ομίλου, ενώ οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παρέμειναν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τον συνολικό δείκτη να φθάνει το 34,85%, ενισχύοντας την εικόνα χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Καθοριστική υπήρξε η συνεισφορά της Γαλλίας, η οποία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη αγορά του ομίλου, με κύκλο εργασιών άνω των 2,1 δισ. ευρώ και κέρδη προ φόρων που ξεπέρασαν το 1,08 δισ. ευρώ. Σημαντική ήταν και η συμβολή της Γερμανίας, με κύκλο εργασιών περίπου 1,3 δισ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 452 εκατ. ευρώ, καθώς και του Λουξεμβούργου, το οποίο κατέγραψε κύκλο εργασιών άνω του 1 δισ. ευρώ και κέρδη προ φόρων σχεδόν 498 εκατ. ευρώ. Αναφορά γίνεται στις οικονομικές καταστάσεις και στη συμβολή της Ελλάδας – του Athens Branch - στο συνολικό αποτύπωμα του ομίλου. Κατά τη χρήση 2024, το υποκατάστημα στην Ελλάδα απασχόλησε κατά μέσο όρο 48 εργαζομένους και πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ύψους 17,8 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,27 εκατ. ευρώ, ενώ οι φόροι που καταβλήθηκαν διαμορφώθηκαν σε 2,01 εκατ. ευρώ. Οι δραστηριότητες της JP Morgan στη χώρα μας επικεντρώθηκαν κυρίως στους τομείς της τραπεζικής και πληρωμών καθώς και του private banking.

Η απάτη με την ελληνική Chase Paymentech

Με αφορμή στην αναφορά των επιδόσεων του του Athens Branch της JP Morgan επανερχόμαστε στο ζήτημα της λειτουργείας ήδη από το 2020 στην Ελλάδα εταιρείας που εμφανίζεται στο ΓΕΜΗ με ψευδή δήλωσή της ως θυγατρική της JP Morgan. Πρόκειται για την Chase Paymentech Solutions Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης έχει ήδη εμπλακεί την τελευταία διετία σε απάτες σε βάρος Ιταλών και Τούρκων επιχειρηματιών, πλαστογραφώντας μέχρι και δημόσια έγγραφα.

Η υπόθεση ξεκινά τον Νοέμβριο του 2020, όταν συστάθηκε στην Ελλάδα η Chase Paymentech Solutions Μονοπρόσωπη ΙΚΕ από τον Κύπριο Χαράλαμπο Χαραλάμπους, με δηλωμένη έδρα στη Μαραθώνος 10, στον Κεραμεικό. Από την πρώτη στιγμή, ωστόσο, ήταν εμφανές ότι η συγκεκριμένη εταιρεία δεν έχει καμία απολύτως εταιρική ή μετοχική σχέση με την JPMorgan Chase, παρά την επωνυμία που παραπέμπει ευθέως στον αμερικανικό τραπεζικό όμιλο.

Η εξέλιξη που προκάλεσε τα πρώτα σοβαρά ερωτήματα ήλθε τον Σεπτέμβριο του 2021. Στις 15/09/2021 καταχωρίζεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο απόφαση Γενικής Συνέλευσης, με ημερομηνία 23/07/2021, με την οποία τροποποιείται το καταστατικό της εταιρείας. Στο νέο καταστατικό αναφέρεται ότι μοναδικός εταίρος της Chase Paymentech Solutions Μονοπρόσωπη ΙΚΕ είναι η JPMorgan Chase NA, με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία φέρεται να κατέβαλε το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και να απέκτησε το 100% των εταιρικών μεριδίων. Με απλά λόγια, μέσω της συγκεκριμένης τροποποίησης, η αμερικανική JPMorgan Chase εμφανίζεται ψευδώς στο ΓΕΜΗ ως μοναδικός ιδρυτής και μέτοχος της ελληνικής εταιρείας. Την ίδια στιγμή, στο ίδιο έγγραφο γίνεται λόγος για «αντικατάσταση του μοναδικού εταίρου» από τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους προς την JPMorgan Chase, δημιουργώντας την εικόνα ότι ο Κύπριος ιδρυτής υπήρξε έως τότε στέλεχος της αμερικανικής τράπεζας.

Η υπόθεση απόκτησε νέα διάσταση λίγους μήνες αργότερα. Στις 23 Δεκεμβρίου 2021 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ νέα τροποποίηση του καταστατικού, με την οποία μεταφέρεται η έδρα της εταιρείας από ισόγειο πολυκατοικίας στη Βοσπόρου 22Β, στα Σεπόλια, στη Λεωφόρο Συγγρού 196. Παράλληλα, άλλαξε και η διοίκηση της εταιρείας, καθώς ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους αποχώρησε από τη θέση του διαχειριστή και τη σκυτάλη ανέλαβε ο Γεώργιος Καζαμίας, γεννηθείς το 1995. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της στήλης, ο Γιώργος Καζαμίας είναι το πρόσωπο που έχει εμφανισθεί σε Ιταλούς και Τούρκους επιχειρηματίες ως στέλεχος της JPMorgan Chase.

Τον Ιούνιο του 2024 ο Καζαμίας ενεπλάκη σε σοβαρή υπόθεση απάτης, όταν, υποδυόμενος εκπρόσωπο της JP Morgan, παρουσιάστηκε σε τουρκική επιχείρηση ως μεσάζοντας για την εμπορία βιομηχανικών μηχανημάτων επεξεργασίας μετάλλων. Στις 14 Ιουνίου 2024 τουρκική εταιρεία ζήτησε την αγορά μηχανημάτων συνολικής αξίας 342.000 ευρώ, με την «ελληνική» Chase Paymentech να εμφανίζεται ως ενδιάμεσος σε συναλλαγή με γερμανική εταιρεία για την προμήθεια του εν λόγω εξοπλισμού. Αν και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές, ο Καζαμίας προχώρησε αιφνιδίως σε αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, επικαλούμενος ρήτρα ανωτέρας βίας και υποτιθέμενη αστυνομική έρευνα σε βάρος της τουρκικής εταιρείας από τις ελληνικές αρχές για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την αλληλογραφία με του Τούρκους – η οποία βρίσκεται στη διάθεση του Dnews.gr- , ο ίδιος ισχυρίστηκε ψευδώς ότι οι ελληνικές αρχές ελέγχουν την τουρκική εταιρεία για παράνομη προμήθεια βιομηχανικού εξοπλισμού με τελικό προορισμό τη Ρωσία, κατά παράβαση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να ενισχύσει τους ισχυρισμούς του, φέρεται να απέστειλε στους Τούρκους επιχειρηματίες ακόμη και πλαστογραφημένη καταγγελία προς το Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας, η οποία δήθεν είχε κοινοποιηθεί και στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Η δράση της «ελληνικής» Chase Paymentech είναι ήδη γνωστή στο Athens Branch της JP Morgan, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές εάν η αμερικανική τράπεζα ή τα στελέχη της στην Ελλάδα έχουν κινηθεί νομικά. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το ΓΕΜΗ προχώρησε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 σε προσωρινή αναστολή της Chase Paymentech, όχι όμως για την ψευδή δήλωση περί μετοχικής σχέσης με την JP Morgan, αλλά επειδή η εταιρεία δεν είχε δημοσιεύσει τις οικονομικές της καταστάσεις για το 2022 !

Η APEX MEDIA

Στη σύσταση νέας εταιρείας προχώρησε ο επιχειρηματίας Γιώργος Ρουμελιώτης, αναθέτοντας τη σχετική διαδικασία στη Bright Business Solutions. Η νέα εταιρεία φέρει την επωνυμία APEX MEDIA και έχει χαρακτήρα holding, με αντικείμενο δραστηριότητας ένα ευρύ φάσμα διαφημιστικών, επικοινωνιακών και προωθητικών υπηρεσιών. Το επιχειρηματικό της προφίλ δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς ο κ. Ρουμελιώτης προέρχεται από τον χώρο της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας. Η APEX MEDIA ιδρύθηκε με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 25.000 ευρώ, ενώ μοναδικός της μέτοχος είναι η κυπριακή εταιρεία Fullalert Trading Ltd, συμφερόντων του ίδιου του επιχειρηματία.

Η Επιτροπή Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών

Με απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συστάθηκε η Επιτροπή Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών, με βασικό στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας της Πολιτείας με τον κλάδο και την πιο αποτελεσματική εφαρμογή των αλλαγών στη νομοθεσία και τη φορολογία. Η νέα Επιτροπή θα λειτουργεί στο πλαίσιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και θα απαρτίζεται από εκπροσώπους συναρμόδιων υπουργείων, της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και των βασικών φορέων που εκπροσωπούν τους αποσταγματοποιούς και τους ποτοποιούς της χώρας. Η σύνθεσή της αποσκοπεί στη δημιουργία ενός μόνιμου και αξιόπιστου διαύλου επικοινωνίας μεταξύ κράτους και αγοράς, ώστε τα προβλήματα που ανακύπτουν να εντοπίζονται έγκαιρα και οι παρεμβάσεις σε κανονισμούς και φορολογικά μέτρα να εφαρμόζονται με μεγαλύτερη ομαλότητα και προβλεψιμότητα. Στον πυρήνα της αποστολής της, η Επιτροπή καλείται να διατυπώνει προτάσεις και απόψεις για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα του κλάδου των αλκοολούχων ποτών, με ιδιαίτερη έμφαση στη φορολογική πολιτική και στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Παράλληλα, θα έχει ρόλο διαμεσολαβητικό, συμβάλλοντας στην άμεση επίλυση πρακτικών ζητημάτων που δυσχεραίνουν τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων παραγωγής και διάθεσης αποσταγμάτων και ποτών. Η σύσταση της Επιτροπής αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν συνεκτιμηθεί το μέγεθος του παράνομου εμπορίου στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών που αντιστοιχεί περίπου στο 11% της συνολικής κατανάλωσης. Μελέτη του ΙΟΒΕ που δημοσιεύθηκε το 2024 εκτίμησε ότι οι απώλειες φορολογικών εσόδων από το παράνομο εμπόριο αλκοολούχων ποτών ανέρχονται σε περίπου 70 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Οι απώλειες αυτές προκύπτουν κυρίως από τη μη καταβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ.