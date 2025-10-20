Το Euronext ανοίγει τα χαρτιά του για την ΕΧΑΕ, οι επιφυλάξεις των επενδυτών, το νέο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ και παρασκήνια από το ΔΝΤ

Το Euronext ανοίγει τα χαρτιά του

Tα βλέμματα της αγοράς είναι στραμμένα σήμερα, στον Στεφάν Μπουζνά (Stéphane Boujnah), τον διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το Euronext, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 11 το πρωί, στην Αίγλη Ζαππείου. Το βασικό ερώτημα που αναμένεται να του τεθεί αφορά στο αν το Euronext προτίθεται να βελτιώσει το τίμημα της προσφοράς της για την απόκτηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΧΑΕ), εξέλιξη που θα μπορούσε να καθορίσει τη συνέχεια της διαδικασίας εξαγοράς. Η αγορά αναμένει με ενδιαφέρον αν ο κ. Boujnah θα δώσει οποιαδήποτε ένδειξη σχετικά με το ενδεχόμενο αναθεώρησης της πρότασης, καθώς πολλοί θεωρούν ότι, εάν το Euronext είχε προτείνει από το καλοκαίρι υψηλότερο τίμημα ή συνδυασμό μετρητών και μετοχών, η διαδικασία θα είχε ήδη προχωρήσει χωρίς την ανάγκη κυβερνητικής παρέμβασης μέσω του πρόσφατου – και προκλητικού- αναδρομικού νομοθετικού «tuning» στο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες προσφορές. Υπενθυμίζεται ότι όταν στις 31 Ιουλίου 2025 το Euronext είχε ανακοινώσει προαιρετική δημόσια προσφορά ανταλλαγής μετοχών για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών, η πρόταση αυτή προέβλεπε ανταλλαγή 20 μετοχών της ΕΧΑΕ για κάθε νέα μετοχή του Euronext, με σταθερό λόγο μετατροπής. Με βάση την τιμή κλεισίματος του Euronext στα 142,7 ευρώ στις 30 Ιουλίου, η προσφορά αποτιμούσε την ΕΧΑΕ στα 7,14 ευρώ ανά μετοχή, με συνολική αξία περίπου 412,8 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η πτώση της μετοχής της Euronext στα 125,1 ευρώ έχει μειώσει σημαντικά την αξία της προσφοράς, η οποία πλέον αντιστοιχεί σε 6,26 ευρώ ανά μετοχή της ΕΧΑΕ και συνολική αποτίμηση 361,6 εκατ. ευρώ – σχεδόν 12% χαμηλότερα από την αρχική εκτίμηση. Η μεταβολή αυτή αναδεικνύει τη μεγάλη εξάρτηση της συναλλαγής από τη χρηματιστηριακή πορεία της Euronext, δεδομένου ότι πρόκειται για προσφορά αποκλειστικά σε μετοχές, χωρίς μετρητά. Και αυτή είναι και η «Αχίλλειος πτέρνα» της.

Το capital structure και η ΑΜΚ

Ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που αναμένεται να τεθούν στον διευθύνοντα σύμβουλο του Euronext, Στεφάν Μπουζνά, αφορά στο ενδεχόμενο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από τον όμιλο στο προσεχές διάστημα — μια εξέλιξη που, εφόσον υλοποιηθεί, θα μπορούσε να θέσει σε μειονεκτική θέση όσους επενδυτές επιλέξουν να συμμετάσχουν στην προαιρετική δημόσια προσφορά και να ανταλλάξουν τις μετοχές της ΕΧΑΕ με εκείνες του Euronext. Η συζήτηση αυτή μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς δύο παράγοντες τροφοδοτούν εύλογες ανησυχίες. Πρώτον, τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025 δείχνουν ότι το Euronext βρίσκεται υπό πίεση ρευστότητας. Σύμφωνα με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της εταιρείας, ο συνολικός δανεισμός ανήλθε σε περίπου 2,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,31 δισ. ευρώ αφορούν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και 602,7 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμες. Παράλληλα, οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις έφτασαν τα 107 εκατ. ευρώ, επιβαρύνοντας περαιτέρω την εικόνα του ισολογισμού. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα για το εξάμηνο αυξήθηκαν στα 19,6 εκατ. ευρώ, έναντι 17,8 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ το καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα κατέγραψε ζημία 7,2 εκατ. ευρώ, από κέρδος 8,2 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Η αύξηση των εξόδων αποδίδεται κυρίως στους τόκους των Senior Unsecured Notes που έχει εκδώσει το Euronext, καθώς και στο υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης. Επιπλέον, τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 753 εκατ. ευρώ, στα 919 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, από 1,67 δισ. ευρώ στις αρχές του έτους. Αναλυτές εκτιμούν ότι με τον καθαρό δανεισμό να πλησιάζει τα 3 δισ. ευρώ και τη ρευστότητα να περιορίζεται αισθητά, το Euronext ενδέχεται να εξετάσει αύξηση κεφαλαίου στον ορατό ορίζοντα, προκειμένου να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική της θέση και να διατηρήσει την πιστοληπτική της αξιολόγηση. Ο δεύτερος παράγοντας που κατατείνει σε μια μελλοντική ΑΜΚ σχετίζεται με τη στρατηγική φιλοδοξία του Euronext να εξελιχθεί σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, όπως αυτό περιεγράφηκε προ ημερών από τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Η επιδίωξη αυτή προϋποθέτει νέες εξαγορές και συγχωνεύσεις σε περιφερειακές αγορές, κάτι που αναπόφευκτα θα απαιτήσει την άντληση νέων κεφαλαίων και την έκδοση νέων μετοχών.

Το σχέδιο της ΔΕΗ

Η Διοίκηση της ΔΕΗ ετοιμάζεται να παρουσιάσει στους επενδυτές το νέο στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου για την περίοδο 2026-2028, σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 19 Νοεμβρίου. Την παρουσίαση θα κάνουν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Στάσσης, και ο οικονομικός διευθυντής, Κώστας Αλεξανδρίδης, οι οποίοι αναμένεται να αναλύσουν τις κατευθύνσεις της ΔΕΗ για τα επόμενα χρόνια, τις προτεραιότητες των επενδύσεων και τη στρατηγική της εταιρείας ως προς τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Μία ημέρα νωρίτερα, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού θα έχει ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου, τα οποία θα αποτελέσουν προπομπό για τις ανακοινώσεις στο Λονδίνο. Η αγορά, πάντως, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της όχι στο αν η ΔΕΗ θα πετύχει τους υφιστάμενους στόχους —λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ύψους 2 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη άνω των 400 εκατ. ευρώ για το 2025— αλλά στο κατά πόσο θα τους ξεπεράσει. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να παρουσιάσει η ομιλία του κ. Στάσση, καθώς οι επενδυτές αναμένουν να μάθουν ποιες θα είναι οι βασικές πηγές εσόδων της εταιρείας για την επόμενη διετία, ποιες δραστηριότητες θα αποτελέσουν πυλώνες ανάπτυξης και πώς η διοίκηση σκοπεύει να ανταμείψει τους μετόχους σε μια περίοδο που η ΔΕΗ επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της τόσο στην ελληνική αγορά όσο και διεθνώς.

Ο φίλος των Βενιζέλου και Παπακωνσταντίνου

Με ιδιαίτερα θερμά λόγια αναφέρθηκε στον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου ο επικεφαλής του Δημοσιονομικού Τομέα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF), Βίτορ Γκασπάρ, μιλώντας στο Dnews.gr στο περιθώριο της Ετήσιας Συνόδου του Ταμείου στην Ουάσιγκτον. Ο Γκασπάρ, ο οποίος εντάχθηκε στο ΔΝΤ το 2014, αφυπηρετεί από το Ταμείο στο τέλος Νοεμβρίου. Είχε προηγουμένως διατελέσει υπουργός Επικρατείας και Οικονομικών της Πορτογαλίας την περίοδο 2011–2013, όταν η Ευρώπη βρισκόταν στη δίνη της κρίσης χρέους. Ως ένας από τους πρωταγωνιστές του πορτογαλικού προγράμματος διάσωσης, γνώριζε εκ των έσω τόσο τη δυναμική της ελληνικής κρίσης όσο και τις προσπάθειες ανάσχεσης της μετάδοσής της στην ευρωζώνη. Ο ίδιος δήλωσε πλήρως ενήμερος για την τρέχουσα δραστηριότητα του παλιού του συναδέλφου, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, ο οποίος σήμερα κατέχει την Έδρα της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας στη Florence School of Transnational Governance και είναι Ακαδημαϊκός Διευθυντής στο European University Institute. Παράλληλα, φέρεται να γνωρίζει ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος έχει αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια από την ενεργό πολιτική, επιλέγοντας έναν πιο θεσμικό και ακαδημαϊκό ρόλο. Όπως εκμυστηρεύθηκε ο Βίτορ Γκασπάρ, οι εμπειρίες του με τον Ευάγγελο Βενιζέλο ήταν περισσότερες, καθώς οι δυο τους είχαν συναντηθεί επανειλημμένα στο πλαίσιο του Eurogroup, την περίοδο που η Ευρώπη έδινε τις πιο κρίσιμες μάχες για τη σταθερότητα του κοινού νομίσματος.

Ο Γιώργος Πιτσιλής στο ΔΝΤ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, ήταν το τελευταίο στέλεχος της ελληνικής αποστολής που αποχώρησε από τις εργασίες της Ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Ο κ. Πιτσιλής, συνοδευόμενος από δύο συνεργάτιδές του, παρακολούθησε την παρελθούσα Παρασκευή σεμινάριο με τίτλο «Σπάζοντας το φορολογικό ταβάνι: Η υπόσχεση της διεθνούς φορολογικής μεταρρύθμισης για βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη». Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, διακεκριμένοι εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και θεσμών ανέλυσαν τις προοπτικές μιας νέας παγκόσμιας φορολογικής μεταρρύθμισης που στοχεύει στη δίκαιη κατανομή του φορολογικού βάρους και στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στις αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες. Η συμμετοχή του κ. Πιτσιλή στη συζήτηση εντάσσεται στο πλαίσιο του αυξημένου ενδιαφέροντος της ελληνικής φορολογικής διοίκησης για τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της φορολογικής δικαιοσύνης και της διακρατικής συνεργασίας.

Η Antheon Project ΙΚΕ

Η Ορσαλία Μιχαηλίδη, γνωστή από τη συμμετοχή της στην ελληνική startup future brAIn, προχώρησε στην ίδρυση μιας νέας εταιρείας με την επωνυμία Antheon Project ΙΚΕ. Η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται κυρίως στον χώρο των επιχειρηματικών συμβουλών και της διαχείρισης ακινήτων, διευρύνοντας παράλληλα το πεδίο των υπηρεσιών της σε μια σειρά από συμπληρωματικούς τομείς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η στρατηγική διαχείριση, η επεξεργασία δεδομένων, η ανάπτυξη λογισμικού, καθώς και η αγοραπωλησία και εκμίσθωση ακινήτων, ενώ δεν λείπει και η έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε θέματα που σχετίζονται με την οικονομία και τις επιχειρήσεις. Η future brAIn, είναι και startup που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει οργανισμούς να μετρήσουν, να προβλέψουν και να βελτιώσουν την εταιρική τους κουλτούρα, το engagement και το wellbeing των εργαζομένων τους. Στόχος της πλατφόρμας είναι η ουσιαστική ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της καλύτερης κατανόησης των δυναμικών των ομάδων. Η future brAIn ξεκίνησε τη δραστηριότητά της από την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο — δύο αγορές με σημαντικό ενδιαφέρον και πρόσβαση στο θέμα της εταιρικής κουλτούρας — ενώ έχει δρομολογήσει και την επέκτασή της στην Ευρώπη.