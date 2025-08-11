Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Market Maven

Ο Market Maven πήρε άδεια

Ο Market Maven πήρε άδεια
Την 1η Σεπτεμβρίου επιστρέφει, φρεσκοφορτισμένος και με τη βαλίτσα γεμάτη ειδήσεις και πληροφορίες.

Ο Market Maven πήρε άδεια από τα… γραφήματα, έκλεισε το laptop, άφησε τα διαγράμματα να κάνουν κι αυτά διακοπές και βούτηξε στην καλοκαιρινή ραστώνη. Την 1η Σεπτεμβρίου επιστρέφει, φρεσκοφορτισμένος και με τη βαλίτσα γεμάτη ειδήσεις και πληροφορίες.

Αποποίηση Ευθύνης

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Market Maven προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Άδωνις Γεωργιάδης: Υπουργός Υγείας ή Τεχνητής Νοημοσύνης;

Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

Ζαφείρης Φαχούρης: Η αρμονία στην πλαστική χειρουργική

Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

NETWORK

Μην πετάτε τα κουκούτσια από το καρπούζι - Φάτε τα ψητά

healthstat.gr
Άδικη και ακατανόητη η στοχοποίηση εργαζομένων του ΔΕΔΔΗΕ

ienergeia.gr
Enaon EDA: Σε εξέλιξη τα έργα αναβάθμισης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Αθήνα

ienergeia.gr
Γ. Μανιάτης: Θα επιβάλει κυρώσεις η Ευρώπη στην Τουρκία για τις παράνομες και προκλητικές της ενέργειες σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο;

ienergeia.gr
Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

healthstat.gr
Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

healthstat.gr
Τι κάηκε από την φωτιά στην Κερατέα - Η ανάλυση της Υπηρεσίας Copernicus για την πληγείσα έκταση

ienergeia.gr
Pilates για αρχάριους: Αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης χωρίς εξοπλισμό

healthstat.gr