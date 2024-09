Το παρασκήνιο πώλησης των Brown Hotels στην Ελλάδα, ο Meni Weitzman και το WHG KING MINOS και τι θα συμβεί με την Tethys Εταιρεία Συμμετοχών

Το Grexit των Brown Hotels

Μεγάλες προεκτάσεις και πλούσιο παρασκήνιο έχει η πώληση των δραστηριοτήτων της Brown Hotels στην Ελλάδα στην κτηματομεσιτική εταιρεία Israel Canada. Η είδηση δεν αιφνιδίασε, καθώς ήδη από τα μέσα του 2023 είχε γίνει γνωστό πως ο βασικός μέτοχος της Brown, o επιχειρηματίας Meni Weitzman ήθελε να αποεπενδύσει. Η ερμηνεία πως το σύστημα των μακροχρόνιων μισθώσεων ακινήτων που υιοθέτησε η Brown Hotels επλήγη καθώς ο πόλεμος οδήγησε στο ναδίρ τις πληρότητες είναι μια από τις εκδοχές.

Μια άλλη εκδοχή είναι πως το περιβάλλον δραστηριοποίησης στην Ελλάδα σταμάτησε από τις αρχές του 2023 να είναι τόσο εξυπηρετικό στους Ισραηλινούς όσο ήταν το διάστημα 2019-2022. Μια τρίτη εκδοχή είναι πως εξ αρχής ο Weitzman και οι συνεργάτες του είχαν ορίζοντα αποεπένδυσης την τετραετία και αναζητούσαν ήδη επενδυτή για να πουλήσουν.

Από τον Meni στον Barak

Αλλά σε ποιον πούλησαν οι Meni Weitzman, Leon Avigad, Nitzan Perry και η Hachshara Insurance τις δραστηριότητες της Brown Hotels στην Ελλάδα και στον Ισραήλ έναντι 26,5 εκατ. δολάριων; Σε έναν γνώστη των ελληνικών πραγμάτων με τον οποίο ο Waizman συνεργάζεται και στον τομέα της φαρμακευτικής κάνναβής. Πρόκειται για τον Ισραηλινό επιχειρηματία Barak Rosen, βασικό μέτοχο της Israel Canada Hotels και μέτοχο της ισραηλινής Tikun Olam-Cannbit. Με απλά λόγια τα ξενοδοχεία της Brown Hotels στην Ελλάδα – για να ακριβολογούμε οι μισθωτικές συμβάσεις για οκτώ ξενοδοχεία, με συνολικά 1.067 δωμάτια - δεν πήγαν σε ξένα χέρια, αλλά σε φιλικά και φιλόξενα.

Η σχέση Weitzman - Γεωργιάδη

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι πως μεταξύ 2019 -2022 η Brown Hotels στην Ελλάδα είχε στηριχθεί «βαριά» από τον αναπτυξιακό νόμο και πως η Israel Canada Hotels ως διάδοχος επενδυτής θα πρέπει να τηρήσει όλα όσα προβλέπουν οι σχετικές εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων, ώστε να μην απωλεστούν τα επενδυτικά κίνητρα. Αν ανατρέξει κανείς στη Διαύγεια θα διαπιστώσει πως η ΑBERTILO LIMITED, η κυπριακή εταιρεία του Meni Weitzman, όπως και άλλες εταιρείες του Ισραηλινού, έχουν εξασφαλίσει πλήθος υπογραφών για την υπαγωγή επενδυτικών της σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο. Και δεν είναι τυχαίο πως ο Meni Weitzman πίνει νερό στο όνομα του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος ως υπουργός Ανάπτυξης είχε διευκολύνει τις επενδύσεις της Brown Hotels όπως και αυτή της την Tikun Olam.

«Πόρτα» στην Κορινθία

Αλλά μια επένδυση του Meni Weitzman δεν μπόρεσε το Μάιο του 2023 να υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο. Αφορούσε την επένδυση της εταιρείας WHG KING MINOS M.A.E., θυγατρικής της ΑBERTILO LIMITED για ανακαίνιση ξενοδοχείου δυναμικότητας 499 κλινών, κατάταξης 4 αστέρων εκτός οικισμού Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου. Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων του υπουργείου Ανάπτυξης απέρριψε την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου της WHG KING MINOS, διότι αφενός υπήρχαν αμφιβολίες σχετικά με τον πραγματικό φορέα της επένδυσης και τη σχέση με την Brown Hotels και αφετέρου μη επαρκής τεκμηρίωση οικονομικών στοιχείων.

Η αίτηση υπαγωγής στον αναπτυξιακό ανέφερε ότι WHG KING MINOS είναι μια «μικρή επιχείρηση». Ωστόσο, η σύνθεση της εταιρείας και η συμμετοχή του Meni Weitzman ως απώτερου μετόχου προκάλεσε «αμφιβολίες» σχετικά με το κατά πόσο το επενδυτικό σχέδιο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του καθεστώτος για μικρές επιχειρήσεις. Στο δε ξενοδοχείο είχε αναρτηθεί μεγάλη ταμπέλα του Ομίλου Brown Hotels, γεγονός που υποστήριζε την άποψη αυτή. Το δεύτερο παράδοξο είναι πως η WHG KING MINOS απάντησε στο υπουργείο ότι δεν υπάρχει συμμετοχή του Meni Weitzman σε εταιρείες του Ομίλου Brown Hotels, αποδίδοντας τα δημοσιεύματα σε ανακρίβειες.

Ωστόσο, δεν έδωσε περαιτέρω εξηγήσεις ή αποδείξεις για να αναιρέσει την ύπαρξη της ταμπέλας του Ομίλου στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Ένα ακόμη σημαντικό σημείο που συνέβαλε στην απόρριψη της αίτησης ήταν η αδυναμία της WHG KING MINOS να προσκομίσει επαρκή οικονομικά στοιχεία για την αξιολόγηση της επένδυσης. Συγκεκριμένα υπέβαλε οικονομικές καταστάσεις της Witzman Holdings Ltd, της κυπριακής εταιρείας του Meni Weitzman, αλλά αυτές δεν περιείχαν τις απαραίτητες σημειώσεις (notes) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των καταστάσεων.

Παρά το αίτημα για παροχή των σημειώσεων, η απάντηση της WHG KING MINOS ήταν ότι δεν υπήρχαν επιπλέον διαθέσιμα στοιχεία. Ωστόσο, στο υποβεβλημένο ισολογισμό αναφερόταν ξεκάθαρα ότι "The notes on page 4 to 7 form an integral part of these financial statements", κάτι που ερμηνεύθηκε ως απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών για την πλήρη αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας. Με απλά λόγια ο Meni Weitzman και οι συνεργάτες του επιχείρησαν να υπαχθούν στον αναπτυξιακό με τρόπο μάλλον «ανάρμοστο»…

Η Tethys Εταιρεία Συμμετοχών

Ένα ερώτημα που προέκυψε μετά την πώληση των εν Ελλάδι συμμετοχών της Brown Hotels στην Israel Canada Hotels είναι τι θα συμβεί με την συμμετοχή της στην Tethys Εταιρεία Συμμετοχών, την εταιρεία στην οποία έχει επενδύσει μαζί με το fund SMERemediumCap του Νίκου Καραμούζη και την Latonia Enterprises Company του Θανάση Λασκαρίδη. Η Tethys Εταιρεία Συμμετοχών απέκτησε από την Intrum 72 ξενοδοχειακές μονάδες με πάνω από 4.000 δωμάτια. Μεταξύ αυτών είναι δέκα μεγάλες τουριστικές μονάδες με δυναμικότητα άνω των 100 δωματίων, ενώ κατά μέσο περιλαμβάνει ξενοδοχεία 50 κλειδιών το καθένα. Τα μισά περίπου από τα 72 ξενοδοχεία βρίσκονται σε Δωδεκάνησα, Κρήτη, Κέρκυρα και Κυκλάδες. Πηγή κοντά στην Tethys Εταιρεία Συμμετοχών ανέφερε στο Market Maven πως δεν έχει υπάρξει καμία ενημέρωση από την πλευρά της Brown Hotels για αποεπένδυση από την Tethys.

Ο Σταθόπουλος και ο δείκτης DPI

Οι Saudi Telecom (STC), etisalat (e&) και οι επενδυτικοί κολοσσοί Warburg Pincus και Apax Partners εμφανίζονται ως οι κύριοι ενδιαφερόμενοι για την εξαγορά της United Group, με τους δύο τελευταίους να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τη Nova. Ο Νίκος Σταθόπουλος, επικεφαλής Ευρώπης της BC Partners, προσπαθεί να προσθέσει γρήγορα τα κέρδη από την United Group στα συνολικά 9 δισ. ευρώ που έχει ήδη αποκομίσει η επενδυτική του φίρμα από επιτυχημένες εξόδους τα τελευταία 18 μήνες. Η BC Partners έχει επιτύχει αποδόσεις που προσφέρουν στους επενδυτές επιστροφές (MOIC) μεταξύ 2,5 και 3 φορές την αρχική τους επένδυση, με τον Σταθόπουλο να δίνει έμφαση στον δείκτη DPI, που μετρά πόσα κεφάλαια έχουν ήδη επιστραφεί στους επενδυτές, σε σχέση με τον ετήσιο δείκτη απόδοσης IRR. Ωστόσο, προ ημερών οι Financial Times, στη στήλη Lex, σχολίασαν τη στροφή των private equity funds στο δείκτη DPI ως μια «μετακίνηση των γκολπόστ», δεδομένου ότι και οι δύο δείκτες αποδόσεων δεν πήγαν καλά.

Ο ετήσιος IRR των private equity funds υποχώρησε κάτω από το 10% μέχρι τον Μάρτιο του 2024, πολύ χαμηλότερα από τον στόχο του 25%, ενώ η επένδυση χωρίς μόχλευση στον S&P 500 απέδωσε 30%. Επιπλέον, οι χρηματικές διανομές (DPI) ήταν επίσης απογοητευτικές, με τα funds να εκταμιεύουν μόνο 15 σεντς στο δολάριο τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση με τις προηγούμενες περιόδους που επέστρεφαν πολύ περισσότερα. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πως τα DPI μπορεί να ανακάμψουν με τον χρόνο σε καλά διαχειριζόμενα χαρτοφυλάκια, ενώ οι μέρες των υψηλών IRR έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Έτσι, οι επενδυτές, απελπισμένοι για ρευστότητα, εστιάζουν τώρα περισσότερο στα DPI, καθώς τα μετρητά έχουν μεγαλύτερη αξία από τα ανέφικτα IRR. Αλλά ο Lex εστιάζει σε κάτι που ήδη συμβαίνει. Η στροφή στο DPI ασκεί πίεση στα private equity funds να ρευστοποιήσουν θέσεις, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις τους. Μέλλει να φανεί εάν αυτό θα συμβεί και με τη Nova…