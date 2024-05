Η Financial Women’s Association.

Πριν από 68 χρόνια, το 1956, οκτώ εργαζόμενες στην Wall Street, υπέβαλαν αίτηση για να εγγραφούν στο μοναδικό σωματείο της εποχής για τους τότε νέους εργαζόμενους στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο, στο «Young Men’s Investment Association». Η διοίκηση του σωματείου τους αρνήθηκε την εγγραφή. Ο λόγος ήταν ο «προφανής» για την εποχή. Μέλη του σωματείου δεν μπορούσαν να είναι γυναίκες. Οι οκτώ δυναμικές εργαζόμενες δεν το έβαλαν κάτω και ιδρύσαν τη δική τους Ένωση. Την «Young Women’s Investment Association». 15 χρόνια μετά, το 1971, η ένωση μετονομάσθηκε σε Financial Women’s Association (FWA) και άνοιξε τις πόρτες της στις γυναίκες εργαζόμενες σε όλους τους κλάδους του financial industry των ΗΠΑ. Με την πάροδο των δεκαετιών η FWA καθιερώθηκε στις πλέον αναγνωρισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις στον τομέα της στις ΗΠΑ. Τα εκατοντάδες μέλη της Financial Women’s Association λαμβάνουν σήμερα στήριξη σε επίπεδο mentoring, επανακατάρτισης, επανόδου στην εργασία, αλλά και ανεύρεσης εργασίας. Και έχουν τη δυνατότητα να ανταποδίδουν στην κοινότητα της FWA, μέρος των εμπειριών τους και της επιτυχίας τους.

Συνέδριο σε Αθήνα και Σαντορίνη

Αναφερόμαστε στην Financial Women’s Association διότι επέλεξε την Ελλάδα και συγκεκριμένα την Αθήνα και τη Σαντορίνη, προκειμένου να διοργανώσει το εφετινό ετήσιο συνέδριο της, μεταξύ 11 και 18 Μαΐου 2024. Και στις θεματικές ενότητες που επέλεξε για το συνέδριό της, θα μιλήσουν γνωστά στελέχη της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, του τραπεζικού κλάδου, του real estate , venture capitalists, στελέχη του χώρου της ενέργειας, της τεχνολογίας, του τουρισμού, της ναυτιλίας, των κατασκευών, αλλά και κυβερνητικά στελέχη. Εκ των κυβερνητικών στελεχών ξεχωρίζουν οι Χρήστος Σταϊκούρας, Αλέξης Πατέλης, Χάρης Θεοχάρης, Χρήστος Δήμας, και Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στις εργασίες του Financial Women’s Association θα μιλήσουν μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου, ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Γιάννος Κοντόπουλος, η πρόεδρος του ΕΒΕΑ Σοφία Κουνενάκη-Εφραίµογλου, η CEO του ΔΕΣΦΑ Maria Rita Galli, η Κέλλυ Κακανάκη, επικεφαλής της BNP Paribas Greece, η Άννα Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ, η Μαρία Φούντα, Head of Marketing Southeast Europe της Google, η Αφροδίτη Αβραμέα επικεφαλής Στρατηγικής Ανάπτυξης του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η Έλενα Γιαννακοπούλου Chief Strategy Officer της ΔΕΗ, η Δανάη Μπεζαντάκου, CEO της Navigator Shipping Consultants, κ.α…

Η CVC Advisers Greece

Η επιτυχημένη εισαγωγή της CVC Capital Partners στο Χρηματιστήριο Euronext συνοδεύθηκε από μια μεγάλου εύρους εταιρική αναδιοργάνωση. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα πήραμε μια γεύση αυτής της αναδιοργάνωσης από τις μετοχικές αλλαγές που ανακοίνωσε η ΔΕΗ στο μετοχολόγιο της, καθώς συνδεδεμένες με την CVC εταιρείες παρέδωσαν σε υπερκείμενες οντότητες της CVC Capital Partners τις μετοχές της ελληνικής εισηγμένης. Μαθαίνουμε πως προσεχώς αλλαγές θα επέλθουν και στην CVC Advisers Greece Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία την οποία τρέχει ο Αλέξης Φωτακίδης, ο επικεφαλής του γραφείου της CVC στην Ελλάδα. Σε ποια κατεύθυνση θα είναι αυτές οι αλλαγές θα το πληροφορηθούμε όταν το νέο καταστατικό της CVC Advisers Greece δημοσιευθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Η άγνωστη «περιπέτεια»

Η CVC Capital Partners έχει μια ανοικτή εκκρεμότητα στην Ισπανία που ήταν άγνωστη για το ευρύ κοινό και η οποία έγινε γνωστή προ ημερών από το ενημερωτικό δελτίο για την εισαγωγή των μετοχών του fund στο Χρηματιστήριο Euronext. Η εκκρεμότητα αυτή σχετίζεται με την πώληση του χαρτοφυλακίου των ισπανικών νοσοκομείων QuironSalud, στην γερμανική Fresenius Helios έναντι 5,76 δισ. ευρώ το 2016. Οι ισπανικές φορολογικές αρχές το 2021 έκριναν πως η CVC Capital Partners έπρεπε να είχε καταβάλει φόρους 270 εκατ. ευρώ για τη συναλλαγή αυτή, στη βάση ειδικής φορολόγησης που ισχύει για τους μη κατοίκους Ισπανίας. Αν και η CVC αμφισβήτησε το σκεπτικό του ελέγχου των φορολογικών Αρχών της Ισπανίας εν συνεχεία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια άλλη εξέλιξη. Οι φορολογικές αρχές της Ισπανίας παρέπεμψαν την υπόθεση στο γραφείο του αρμοδίου Ισπανού Εισαγγελέα, επικαλούμενες πως απεκρύβησαν πληροφορίες από ομόρρυθμο εταίρο του Fund V της CVC με σκοπό την μη καταβολή φόρων. Ο Ισπανός εισαγγελέας εξετάζει επί του παρόντος την ουσία των ισχυρισμών και το εάν θα ασκήσει δίωξη. Το σκεπτικό ωστόσο των φορολογικών Αρχών της Ισπανίας έχει ανοίξει μια «κερκόπορτα» για τη φορολόγηση της CVC…

Η Huawei Τεχνολογίες

Στην πιθανότητα να υπαχθεί σε τακτικό φορολογικό έλεγχο αναφέρεται στην ετήσια οικονομική της έκθεση για το 2023 η Huawei Τεχνολογίες. Η ελληνική θυγατρική του κινεζικού τεχνολογικού ομίλου κατέγραψε το 2023 πωλήσεις 235,8 εκατ. ευρώ, EBITDA ύψους 11,5 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 6,8 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με την πιθανότητα φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της Huawei Τεχνολογίες αναφέρει στην έκθεση που δημοσίευσε προ εβδομάδος τα εξής: «Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2012. Η εταιρεία έχει λάβει πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη από τον ορκωτό ελεγκτή της για κάθε χρήση από το 2013 έως και το 2022 σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία. Οι χρήσεις ως και 2017 θεωρούνται περαιωμένες. Η εταιρεία δεν αναμένει να προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις στο πλαίσιο ελέγχου των Ελληνικών φορολογικών αρχών για τις χρήσεις 2018 έως 2023. Επιπρόσθετα, βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, οι Ελληνικές φορολογικές αρχές μπορεί να επιλέξουν την εταιρεία για φορολογικό έλεγχο στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν σε εταιρείες που έλαβαν πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή. Στην περίπτωση αυτή, οι Ελληνικές φορολογικές αρχές έχουν το δικαίωμα να διενεργήσουν φορολογικό έλεγχο των χρήσεων που θα επιλέξουν, λαμβάνοντας υπόψη την εργασία για την έκδοση του πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης. Για τη χρήση 2023 βρίσκεται σε εξέλιξη η εργασία διασφάλισης φορολογικής συμμόρφωσης από τον νόμιμο ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας του Νόμου 4174/2013. Δεν προβλέπεται από τα ανωτέρω να υπάρξει σημαντική επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας».