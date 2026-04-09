Ένα νέο αφιερωματικό βίντεο φωτίζει τη ζωή, τη διαδρομή και το πνευματικό αποτύπωμα του Αγίου Πορφυρίου, μιας από τις πιο αγαπητές μορφές της σύγχρονης Ορθοδοξίας.

Με τίτλο «Άγιος Πορφύριος: Ο Άγιος της Ομόνοιας και η άγνωστη μικρή Αγία Σοφία της Αττικής», το βίντεο παρουσιάζει σημαντικούς σταθμούς της ζωής του Αγίου, από το πέρασμά του από το Άγιον Όρος και τα Καυσοκαλύβια, μέχρι τη μακρά διακονία του στην Πολυκλινική Αθηνών, στην καρδιά της Ομόνοιας, αλλά και τη βαθιά σύνδεσή του με το Ησυχαστήριο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Μήλεσι Ωρωπού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Ησυχαστήριο του Ωρωπού, έναν τόπο μοναδικής γαλήνης και πνευματικής δύναμης, που εντυπωσιάζει τόσο για το φυσικό τοπίο όσο και για την αρχιτεκτονική ομορφιά του ναού. Παρά τη μεγάλη πνευματική του αξία και τη σύνδεσή του με τον Άγιο Πορφύριο, ο χώρος παραμένει σε σημαντικό βαθμό άγνωστος στο ευρύ κοινό, γεγονός που κάνει ακόμη μεγαλύτερη την έκπληξη και τη συγκίνηση όσων τον επισκέπτονται για πρώτη φορά.

Στο βίντεο περιλαμβάνονται επίσης εικόνες από το κελί του Αγίου Πορφυρίου, έναν χώρο βαθιάς κατάνυξης και περισυλλογής, που προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές από όλη την Ελλάδα.

Μέσα από λόγο απλό, άμεσο και ουσιαστικό, το αφιέρωμα επιχειρεί να φέρει το κοινό πιο κοντά όχι μόνο στον βίο του Αγίου Πορφυρίου, αλλά και στο μήνυμα της ζωής του: την αγάπη, την ταπείνωση, την προσευχή και την αληθινή παρηγοριά προς τον άνθρωπο.

Το βίντεο αποτελεί μια οπτική και πνευματική διαδρομή από το Άγιον Όρος, στην Ομόνοια και από εκεί στον Ωρωπό, αναδεικνύοντας έναν Άγιο που κατάφερε να ενώσει τη σιωπή της προσευχής με την καθημερινή αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου.

{https://www.youtube.com/watch?v=2sg1ePHUWUw}