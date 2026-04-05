Η σύλληψη έγινε έπειτα από μήνυση που υπέβαλε σε βάρος της ο ένας εκ των δυο ενόχων για το revenge porn βίντεο

Συνελήφθη χθες, αλλά αφέθηκε ελεύθερη, η Ιωάννα Τούνη.

Έξω από το σπίτι της Ιωάννας Τούνη στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε χθες το μεσημέρι 4 Απριλίου η ΕΛΑΣ προκειμένου να τη συλλάβει, όπως και έγινε τελικά, έπειτα από μήνυση που υπέβαλε σε βάρος της ο ένας εκ των δυο ενόχων για το revenge porn βίντεο, γιατί ανέβασε υλικό στο οποίο φαίνεται το πρόσωπό του ενώ γράφει και το όνομά του.

Το βίντεο αυτό τραβήχτηκε το βράδυ της Παρασκευής 3 Απριλίου, όταν η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στο ίδιο νυχτερινό κέντρο με τον έναν εκ των δυο ενόχων.

Η γνωστή influencer, σύμφωνα με πληροφορίες, πήγε μόνη της στο Α.Τ Λευκού Πύργου αμέσως μόλις ενημερώθηκε ότι την ψάχνουν οι Αρχές, και εκεί έγινε η σύλληψή της.

Ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και εξήγησε τι ακριβώς συνέβη.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος εξήγησε ότι η Ιωάννα Τούνη δε γνώριζε ότι δεν επιτρεπόταν να δημοσιεύσει το πρόσωπο και το όνομα του ανθρώπου που καταδικάστηκε για το revemge porn βίντεό της, παρά την απόφαση του δικαστηρίου που τη δικαίωνε.

«Η κοπέλα δεν το ήξερε ότι απαγορεύεται. Λοιπόν, κάνει αυτή την ανάρτηση. Ο καταδικαστής… εθίγησαν τα προσωπικά του δεδομένα! Και αυτή τη στιγμή η αστυνομία, που δεν έκανε τίποτα για να μπορέσει να τον εντοπίσει οχτώ χρόνια που έψαχνε την υπόθεση, εθίγησαν τα δικαιώματα του καταδικασθέντος και έχουν πάει ένας στρατός από αστυνομικούς για να συλλάβουν το θύμα. Το θύμα αυτών των ανθρώπων! Πραγματικά αισθάνομαι οργή αυτή τη στιγμή. Όχι ότι ζητάμε μια ιδιαίτερη μεταχείριση για την κυρία Τούνη, αλλά υπάρχει και ένα όριο! Αντί αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό για κακούργημα, να δείξει μια έτσι έμπρακτη μετάνοια, που θα την αξιολογούσαμε στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, επιτίθεται κιόλας. Και η αστυνομία μάλλον… γιατί δεν είχε κάνει τίποτα άλλο σήμερα… πάει να συλλάβει το θύμα αυτής της υπόθεσης….

Γίνονται χιλιάδες μηνύσεις κάθε μέρα για αυτόφωρα αδικήματα, χιλιάδες! Και η αστυνομία, από αυτές τις χιλιάδες μηνύσεις, είναι ζήτημα αν επιστρατεύει την αστυνομία για το 1% των περιπτώσεων. Εδώ ήτανε συνειδητή επιλογή της αστυνομίας, να διαθέσει αστυνομική δύναμη για να πάει να συλλάβει την Τούνη. Το θύμα. Το θύμα αυτής της υπόθεσης. Όταν εμείς παρακαλάμε την αστυνομία να συλλάβει, στα πλαίσια του αυτοφώρου, ανθρώπους κατηγορούμενους για πολύ σοβαρότερα αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας, και σου λέει η αστυνομία: «Δεν έχουμε προσωπικό για να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία». Νομίμως λειτούργησε η αστυνομία; Νομίμως. Από κει και πέρα, είπα, να τηρηθεί το αυτόφωρο προφανώς, δεν εξαιρείται του νόμου, αλλά έχει τη δυνατότητα ο Εισαγγελέας άμεσα να την αφήσει ελεύθερη. Και όχι να την κρατήσει στα κρατητήρια για αυτή την υπόθεση. Θα είναι τραγικό… 100%. Θα τηρηθεί το αυτόφωρο. Δεν υπάρχει κανένας που να εξαιρείται εκ του νόμου… Δεν είναι επικίνδυνη η κυρία Τούνη να προκαλέσει κάποιο αδίκημα. Δεν είναι ύποπτη φυγής. Ο Εισαγγελέας έχει τη δυνατότητα, επαναλαμβάνω, και αυτό γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, να την αφήσει ελεύθερη. Εάν την κρατήσει ο Εισαγγελέας για τη μήνυση του καταδικασθέντος, για αυτό το συγκεκριμένο αδίκημα, θα είναι για μένα μια προκλητική απόφαση του Εισαγγελέα» ήταν μεταξύ άλλων τα χθεσινά λόγια του δικηγόρου της Ιωάννας Τούνη.

Λίγη ώρα αφότου αφέθηκε ελεύθερη, το απόγευμα του Σαββάτου, η Ιωάννα Τούνη έκανε νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. «Σίγουρα έχετε πολλές απορίες… Να φάμε πρώτα με την παρέα και μόλις χαλαρώσω σπίτι, μιλάμε» έγραψε στο story που δημοσίευσε.