«Πόρτο Λεόνε» - Όσα θα δούμε στα επεισόδια της Μεγάλης Εβδομάδα.

Αυτή την εβδομάδα οι εξελίξεις στο «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» φέρνουν νέα δεδομένα: Οι πληροφορίες που μαθαίνει η Γαλήνη για τον Γιάμαρη τη σοκάρουν, η Αλεξάνδρα έρχεται πιο κοντά στο στόχο της με τη βοήθεια του Χρόνη, Αντρέας και η Λένα βλέπουν ότι η πραγματικότητα τους απογοητεύει.

Κι ακόμη: η συντριβή της Βούλας, ο σκοτεινός ρόλος του Χρόνη, η παράνοια του Βούλγαρη.

«Πόρτο Λεόνε»: Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου στις 23:30

Επεισόδιο 45

Ο Καστίλιας προσφέρει, άθελά του, µια ανέλπιστη ευκαιρία στην Καίτη σε σχέση με τον Γιάµαρη.

Η Κοραλία σταματά την επικίνδυνη κατρακύλα της Βίκυς. Οι νουθεσίες της Φωφώς δεν αρκούν για να αποτρέψουν τη συντριβή της Βούλας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Χρόνης γίνεται η αφορμή για να προσγειωθεί η Λένα ξανά στην πραγματικότητα. Ο Βούλγαρης βυθίζεται όλο και περισσότερο στην παράνοια, µα ο Ορέστης ακόμα δεν έχει καταλάβει τις πραγματικές διαθέσεις του πατέρα του.

Ο Καπετανάκος ανησυχεί τη Ρίτα, αλλά η Άντζελα είναι εκείνη που θα την κάνει να νιώσει πραγματικό κίνδυνο.

{https://www.youtube.com/watch?v=EGTNNFUCvZc}

«Πόρτο Λεόνε»: Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου στις 23:30

Επεισόδιο 46

Η Αλεξάνδρα παίρνει από τον Χρόνη τις πληροφορίες που έψαχνε, ενώ ο Βούλγαρης συνεχίζει ασυγκράτητος τον καλπασµό του προς το κενό.

Ο Γιάµαρης αποκρούει τα φιλικά δώρα του Καπετανάκου, αλλά σύντοµα θα καταλάβει πως δεν ελέγχει τα πράγματα. Βουλιάζοντας στην οδύνη η Βούλα, θα αρπαχτεί από την υπόσχεση του παραδείσου που της προσφέρεται.

Ο Αντρέας και η Λένα πλησιάζονται, αλλά η πραγματικότητα τους απογοητεύει.

Η Φωφώ θα δει την ελπίδα στα µάτια του Μανώλη κι ενώ όλοι αναζητούν τα ίχνη της Καίτης, η Γαλήνη θα είναι αυτή που θα μάθει από εκείνη την αλήθεια για τον Γιάµαρη.