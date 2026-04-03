Αυτή την εβδομάδα οι εξελίξεις στο «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» φέρνουν νέα δεδομένα: Οι πληροφορίες που μαθαίνει η Γαλήνη για τον Γιάμαρη τη σοκάρουν, η Αλεξάνδρα έρχεται πιο κοντά στο στόχο της με τη βοήθεια του Χρόνη, Αντρέας και η Λένα βλέπουν ότι η πραγματικότητα τους απογοητεύει.
Κι ακόμη: η συντριβή της Βούλας, ο σκοτεινός ρόλος του Χρόνη, η παράνοια του Βούλγαρη.
«Πόρτο Λεόνε»: Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου στις 23:30
Επεισόδιο 45
Ο Καστίλιας προσφέρει, άθελά του, µια ανέλπιστη ευκαιρία στην Καίτη σε σχέση με τον Γιάµαρη.
Η Κοραλία σταματά την επικίνδυνη κατρακύλα της Βίκυς. Οι νουθεσίες της Φωφώς δεν αρκούν για να αποτρέψουν τη συντριβή της Βούλας.
Ο Χρόνης γίνεται η αφορμή για να προσγειωθεί η Λένα ξανά στην πραγματικότητα. Ο Βούλγαρης βυθίζεται όλο και περισσότερο στην παράνοια, µα ο Ορέστης ακόμα δεν έχει καταλάβει τις πραγματικές διαθέσεις του πατέρα του.
Ο Καπετανάκος ανησυχεί τη Ρίτα, αλλά η Άντζελα είναι εκείνη που θα την κάνει να νιώσει πραγματικό κίνδυνο.
«Πόρτο Λεόνε»: Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου στις 23:30
Επεισόδιο 46
Η Αλεξάνδρα παίρνει από τον Χρόνη τις πληροφορίες που έψαχνε, ενώ ο Βούλγαρης συνεχίζει ασυγκράτητος τον καλπασµό του προς το κενό.
Ο Γιάµαρης αποκρούει τα φιλικά δώρα του Καπετανάκου, αλλά σύντοµα θα καταλάβει πως δεν ελέγχει τα πράγματα. Βουλιάζοντας στην οδύνη η Βούλα, θα αρπαχτεί από την υπόσχεση του παραδείσου που της προσφέρεται.
Ο Αντρέας και η Λένα πλησιάζονται, αλλά η πραγματικότητα τους απογοητεύει.
Η Φωφώ θα δει την ελπίδα στα µάτια του Μανώλη κι ενώ όλοι αναζητούν τα ίχνη της Καίτης, η Γαλήνη θα είναι αυτή που θα μάθει από εκείνη την αλήθεια για τον Γιάµαρη.