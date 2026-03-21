Όπως αποκάλυψε, ο άντρας της είναι πολύ μεγάλος θαυμαστής της.

Η ηθοποιός Έλενα Χαραλαμπούδη βρέθηκε καλεσμένη στο «Καλύτερα Δε Γίνεται».

Στην εκπομπή, μίλησε για το 5minute mum, τη συνεργασία με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και το θέατρο.

«Ο άντρας μου είναι πολύ μεγάλος θαυμαστής μου. Σε σημείο που λες ''φτάνει Χριστιανέ μου''. Ξαπλώνουμε καμιά φορά στο κρεβάτι το βράδυ και βάζει βίντεό μου… Γνωριστήκαμε σε μία φωτογράφιση. Εγώ ήμουν το μοντέλο της φωτογράφισης, γιατί έβγαζα εκείνη την περίοδο κάποιο χαρτζιλίκι. Ήτανε τόσο αποφασισμένος, που με γνώρισε και μετά από δύο μήνες μου έστειλε μήνυμα. Και βγαίναμε μετά ενάμιση μήνα χωρίς να γίνεται τίποτα. Στην αρχή με εκνεύρισε αφόρητα», είπε αρχικά η Ελένη Χαραλαμπούδη.

«Με εκνεύρισε. Και πήγα κάποια στιγμή, του λέω ''βρε άνθρωπέ μου'' του λέω, “γιατί τέτοια ταλαιπωρία;”. Μου λέει: “Γιατί σε έφερα μία μέρα κάτω απ’ το σπίτι σου, σε συνόδευσα, και είδα το υπνοδωμάτιο όλο ανοιχτό το φως. Και νόμισα ότι ήταν άλλος”. Του λέω “καλά” του λέω, “χαζός είσαι” του λέω “Χριστιανέ μου; Δεν υπάρχει περίπτωση να μη θέλω να μπαίνω σε ένα σκοτεινό σπίτι, αυτό σκέφτηκες;”. Είμαστε μαζί 10 χρόνια. Από το 2015 και έχουμε μια κόρη της, Φαίδρα, είναι 8 χρονών», συμπλήρωσε η Ελένη Χαραλαμπούδη.