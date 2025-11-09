Όσα είπε για τον εθισμό του στον τζόγο.

Ο Στέλιος Διονυσίου μίλησε πρόσφατα στην εκπομπή «Αστερόσκονη» του Νίκου Γρίτση, αποκαλύπτοντας πτυχές της οικογενειακής του ιστορίας και προσωπικές δυσκολίες που λίγοι γνώριζαν.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στον αείμνηστο πατέρα του, Στράτο Διονυσίου, και σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του, όταν ο δημοφιλής καλλιτέχνης φυλακίστηκε για υποθέσεις ναρκωτικών.

«Τον τυλίξανε σε μια κόλλα χαρτί και τον στείλανε φυλακή», ανέφερε ο Στέλιος, προσθέτοντας ότι ο πατέρας του δεν είχε ποσότητα ναρκωτικών πάνω του, αλλά η παραδοχή του σε έναν διοικητή ασφαλείας οδήγησε στη φυλάκιση.

Την ίδια περίοδο, τα μέσα ενημέρωσης παρουσίασαν τον Στράτο Διονυσίου ως «Αλ Καπόνε της Ελλάδας», αφήνοντας ένα στιγματιστικό στίγμα που ακολούθησε τον καλλιτέχνη για χρόνια.

Παρά τη φυλακή, ο Στράτος κατάφερε να ηχογραφήσει τρεις δίσκους με τον Μίμη Πλέσσα, συνεχίζοντας τη μουσική του πορεία.

Ο Στέλιος Διονυσίου μίλησε επίσης για τις δικές του μάχες, αποκαλύπτοντας την εξάρτησή του από τον τζόγο. Όπως είπε, ο χωρισμός του τον οδήγησε στο καζίνο, όπου πέρασε αμέτρητες ώρες: «Δεν είναι τα λεφτά, είναι οι ώρες. Έμενα εκεί οκτώ, εννιά, δέκα ώρες…».

