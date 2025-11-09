Ο Στέλιος Διονυσίου μίλησε πρόσφατα στην εκπομπή «Αστερόσκονη» του Νίκου Γρίτση, αποκαλύπτοντας πτυχές της οικογενειακής του ιστορίας και προσωπικές δυσκολίες που λίγοι γνώριζαν.
Ο ίδιος αναφέρθηκε στον αείμνηστο πατέρα του, Στράτο Διονυσίου, και σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του, όταν ο δημοφιλής καλλιτέχνης φυλακίστηκε για υποθέσεις ναρκωτικών.
{https://exchange.glomex.com/video/v-de3eymr02r69?integrationId=40599y14juihe6ly}
«Τον τυλίξανε σε μια κόλλα χαρτί και τον στείλανε φυλακή», ανέφερε ο Στέλιος, προσθέτοντας ότι ο πατέρας του δεν είχε ποσότητα ναρκωτικών πάνω του, αλλά η παραδοχή του σε έναν διοικητή ασφαλείας οδήγησε στη φυλάκιση.
{https://exchange.glomex.com/video/v-de3f4q51bcuh?integrationId=40599y14juihe6ly}
Την ίδια περίοδο, τα μέσα ενημέρωσης παρουσίασαν τον Στράτο Διονυσίου ως «Αλ Καπόνε της Ελλάδας», αφήνοντας ένα στιγματιστικό στίγμα που ακολούθησε τον καλλιτέχνη για χρόνια.
Παρά τη φυλακή, ο Στράτος κατάφερε να ηχογραφήσει τρεις δίσκους με τον Μίμη Πλέσσα, συνεχίζοντας τη μουσική του πορεία.
Ο Στέλιος Διονυσίου μίλησε επίσης για τις δικές του μάχες, αποκαλύπτοντας την εξάρτησή του από τον τζόγο. Όπως είπε, ο χωρισμός του τον οδήγησε στο καζίνο, όπου πέρασε αμέτρητες ώρες: «Δεν είναι τα λεφτά, είναι οι ώρες. Έμενα εκεί οκτώ, εννιά, δέκα ώρες…».
{https://exchange.glomex.com/video/v-de3faj8a9gpt?integrationId=40599y14juihe6ly}