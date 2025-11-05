Οι αποκαλύψεις που έκανε η ηθοποιός για την επιστροφή της σειράς του Καπουτζίδη.

Στην εκπομπή «Buongiorno» της Φαίης Σκορδά βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης η Σμαράγδα Καρύδη, παραχωρώντας μια συνέντευξη με πολλές αποκαλύψεις για την επαγγελματική της πορεία και το πολυαναμενόμενο reunion του «Παρά Πέντε».

Η δημοφιλής ηθοποιός επιβεβαίωσε πως τα γυρίσματα του επετειακού επεισοδίου έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ αποκάλυψε ότι θα τη δούμε ξανά στον ρόλο της αξέχαστης Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου.

«Έχουμε ξεκινήσει γυρίσματα και κοντά στις γιορτές θα προβληθεί το επεισόδιο. Θα είναι επετειακό, με αφιέρωμα, backstage υλικό, συνεντεύξεις και νέες σκηνές που δεν είχαμε δει ποτέ. Η περούκα της Ντάλιας έχει ήδη χτενιστεί και θα τη φορέσω ξανά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Σμαράγδα Καρύδη εξήγησε πως το νέο επεισόδιο θα λειτουργεί ως φόρος τιμής στη σειρά που άφησε εποχή, αλλά και ως ευκαιρία για τους συντελεστές να μοιραστούν στιγμές και ιστορίες που δεν είχαν αποκαλυφθεί στο παρελθόν.

«Η Ντάλια θα είναι μια πιο ώριμη εκδοχή του παλιού της εαυτού. Έχουν περάσει είκοσι χρόνια, αλλά θεωρώ ότι δεν έχουμε αλλάξει ιδιαίτερα. Μεγαλώσαμε, εξελιχθήκαμε, αλλά παραμένουμε οι ίδιοι. Η Ντάλια εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τα χρήματα σαν παιχνίδι, χωρίς άγχος και χωρίς ιδιαίτερη συναίσθηση. Είναι ένας ρόλος που αγαπώ πολύ και παραμένει ένα ξεχωριστό κομμάτι της ζωής μου», τόνισε.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στη φιλία που τη συνδέει με τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές του «Παρά Πέντε», τονίζοντας ότι οι δεσμοί που δημιουργήθηκαν τότε παραμένουν ζωντανοί μέχρι σήμερα.

«Μετά το τέλος της σειράς συνεχίσαμε να έχουμε επαφή. Οι τρεις από εμάς αγοράσαμε σπίτια στην Αίγινα και περνάμε μαζί τα καλοκαίρια – με τον Γιώργο μάλιστα είμαστε μεσοτοιχία. Μπορεί να μη μιλάμε καθημερινά, αλλά κάθε φορά που βρισκόμαστε είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, η Σμαράγδα Καρύδη αποκάλυψε ότι όλοι οι πρωταγωνιστές του Παρά Πέντε θα εμφανιστούν στο επετειακό επεισόδιο, έστω και σε μικρότερες σκηνές, προσφέροντας στο κοινό μια νοσταλγική επανένωση με τους χαρακτήρες που αγαπήθηκαν όσο λίγοι στην ελληνική τηλεόραση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de0og2wiauyx?integrationId=40599y14juihe6ly}