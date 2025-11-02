Η μητέρα της έφυγε από τη ζωή έπειτα από μακρά νοσηλεία στο νοσοκομείο του Ρίου.

Πέθανε η μητέρα της γνωστής δημοσιογράφου και παρουσιάστριας του MEGA, Αγγελικής Νικολούλη.

Η είδηση για τη μητέρα της Αγγελικής Νικολούλη έγινε γνωστή νωρίτερα σήμερα και σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το patrisnews, έφυγε από τη ζωή το βράδυ του Σαββάτου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα της έφυγε από τη ζωή έπειτα από μακρά νοσηλεία στο νοσοκομείο του Ρίου.

Η Αγγελική Νικολούλη μάλιστα, είχε αναφερθεί στο παρελθόν για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Μάλιστα σε ανάρτησή της στα social media περίπου ένα χρόνο πριν, είχε δημοσιεύσει μία φωτογραφία της γράφοντας «μανούλα μου, θα βγεις δυνατή και από αυτή τη νέα περιπέτεια. Κράτα γερά ψυχή μου. Μη φοβάσαι. Δε θα αφήσω το χέρι σου».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DC2JGChOK8N/}