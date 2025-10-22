Συχνό είδος ονείρου, οι θεωρίες που υπάρχουν.

Δόντια που πέφτουν κατά τη διάρκεια σημαντικών συναντήσεων, πριν από ραντεβού, ενώ γευματίζουμε σε εστιατόρια ή σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση. Πολλοί έχουμε δει τέτοια όνειρα. Σημαίνουν κάτι;

«Πολλοί άνθρωποι βλέπουν αυτό το όνειρο», σημειώνει ο δρ. Ντίλαν Σέλτερμαν, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Ψυχολογίας του πανεπιστημίου Johns Hopkins. Συχνά του λένε πως πιστεύουν ότι είναι παράξενο ένα τέτοιο όνειρο ή υποθέτουν πως αυτό «λέει» κάτι για την προσωπικότητά τους. «Δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό», απαντά εκείνος.

Η έρευνα δείχνει ότι 40% των ενηλίκων θα δουν ένα τέτοιο όνειρο στη ζωή τους, δηλώνει η Μελίντα Πάουελ, συνιδρύτρια του Dream Research Institute στο Λονδίνο. Γιατί όμως βλέπουμε τόσοι πολλοί όνειρα που χάνουμε τα δόντια μας και τι θα μπορούσαν να σημαίνουν;

Τι είναι τα όνειρα

Τα όνειρα παραμένουν ένα άλυτο μυστήριο για την επιστήμη, επισημαίνει ο Σέλτερμαν. «Υπάρχουν καλές ιδέες, αλλά τίποτα που να οδηγεί σε σαφές συμπέρασμα», προσθέτει.

Στο ένα άκρο είναι η άποψη ότι τα όνειρα είναι κάποιου είδους εκπλήρωση επιθυμιών. Ένας τρόπος έκφρασης των ασυνείδητων επιθυμιών μας, λέει ο Σέλτερμαν. «Αυτό είναι τρελό», απαντά για τη συγκεκριμένη θεωρία. Στο άλλο άκρο, συνεχίζει, είναι η άποψη πως τα όνειρα αποτελούν «σκουπίδια που δεν βγάζουν νόημα», το αποτέλεσμα τυχαίων νευρώνων που ενεργοποιούνται ενώ κοιμόμαστε.

Ο Σέλτερμαν δηλώνει ότι τείνει να ασπάζεται τη «θεωρία της συνέχειας» των ονείρων, που αναφέρει πως αυτά μας βοηθούν να προετοιμαστούμε για μελλοντικές καταστάσεις και να ενοποιήσουμε πληροφορίες με βάση αυτά που έχουμε ήδη βιώσει.

Παρόμοια άποψη έχει ο δρ. Κέλι Μπάλκλεϊ, διευθυντής του Sleep and Dream Database, που περιγράφει τα όνειρα ως ένα είδος ευφάνταστου παιχνιδιού. «Όταν κοιμόμαστε, αποσυνδεόμαστε από τον έξω κόσμο. Το μυαλό μας και η φαντασία μας είναι ελεύθερα να επεξεργαστούν τις εμπειρίες που είχαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, να τις συνδέσουν με προηγούμενες εμπειρίες και να προετοιμαστούν γι’ αυτό που έρχεται», αναφέρει.

Η Πάουελ, που εργάστηκε 12 χρόνια ως ψυχοθεραπεύτρια, λέει ότι από αυτή την άποψη τα όνειρα «μας βοηθούν να επεξεργαστούμε τα συναισθήματά μας, αντανακλώντας την εσωτερική κατάστασή μας».

Τι σημαίνουν τα όνειρα που χάνουμε δόντια

Δεν έχει γίνει πολλή έρευνα επί του θέματος, επισημαίνει ο Σέλτερμαν και ό,τι υπάρχει δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρό. Πολλές από τις μελέτες έχουν βασιστεί σε γκάλοπ, που μπορεί να είναι ανακριβή. Οι άνθρωποι τείνουν να υπερεκτιμούν ή να υποτιμούν τη συχνότητα των ονείρων και πολλοί δεν τα θυμούνται με μεγάλη ακρίβεια. «Ρωτάμε τους ανθρώπους για κάτι στο οποίο δεν δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην καθημερινότητά τους», εξηγεί. Αυτό καθιστά δύσκολη τη συγκέντρωση ακριβών δεδομένων.

Ωστόσο, υπάρχουν άφθονες θεωρίες. «Θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει κάποια υποκείμενη ανησυχία ή κάτι σχετικά με το πώς σκεφτόμαστε την εμφάνισή μας», λέει.

Μία άλλη θεωρία είναι πως τα δόντια συμβολίζουν την αλλαγή, δηλώνει ο Μπάλκλεϊ. Σε γενικές γραμμές τα δόντια πέφτουν δύο φορές στη ζωή μας: όταν είμαστε παιδιά και πολύ ηλικιωμένοι. Αυτό κάνει τα δόντια έναν «ιδιαίτερα έντονο δείκτη ότι μεγαλώνουμε». Έτσι, όταν ονειρευόμαστε πως πέφτουν τα δόντια μας αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει μια «εμπειρία ανάπτυξης, ωρίμανσης ή παρακμής».

Επίσης, τα δόντια μας μπορεί να πέσουν λόγω ανεπαρκούς διατροφής, σημειώνει η Πάουελ. «Είναι σημαντικό να δώσουμε προσοχή σε αυτό το είδος ονείρου, καθώς μας παροτρύνει να σκεφτούμε τι δεν είναι σε ισορροπία στη ζωή μας», εκτιμά.

«Οι άνθρωποι μπορεί να ονειρευτούν ότι τους πέφτουν τα δόντια όταν είναι καταβεβλημένοι ή εξαντλημένοι», συμπληρώνει. Για παράδειγμα αναφέρει ότι σε μια περίοδο «ακραίου burnout» ονειρεύτηκε ότι αιμορραγούσαν τα ούλα της και πως έλεγε ότι χρειαζόταν μετάγγιση αίματος. Όταν ξύπνησε συνειδητοποίησε ότι αυτό που είχε ανάγκη ήταν η ξεκούραση.

Πηγή: Guardian