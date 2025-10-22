Ο διάσημος σεφ και η σύζυγός του γνωρίστηκαν στην ηλικία των 17 ετών και έκτοτε είναι μαζί, έχοντας αποκτήσει τρεις κόρες και δύο γιους.

Ο Τζέιμι Όλιβερ και η σύζυγός του Τζουλς μοιράστηκαν το μυστικό του επιτυχημένου γάμου τους, με αφορμή τα 25 χρόνια κοινής ζωής στην ειδική χριστουγεννιάτικη βρετανική έκδοση του περιοδικού Good Housekeeping.

Ο διάσημος σεφ, αναφερόμενος στο μυστικό, επικαλέστηκε το γνωστό ρητό «τα αντίθετα έλκονται».

«Δεν θα είμαι ο πρώτος που θα πει ότι τα αντίθετα έλκονται. Τα πάμε πολύ καλά και ειλικρινά αρέσουμε ο ένας στον άλλο, αλλά είμαστε επίσης πολύ διαφορετικοί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάποια ένταση, αλλά φαίνεται να λειτουργεί. Νιώθω πολύ ευλογημένος που είμαστε μαζί 25 χρόνια», συμπλήρωσε.

Ο διάσημος σεφ και η σύζυγός του γνωρίστηκαν στην ηλικία των 17 ετών και έκτοτε είναι μαζί, έχοντας αποκτήσει τρεις κόρες και δύο γιους. Σύμφωνα με την Daily Mail, το 2023 ανανέωσαν τους γαμήλιους όρκους τους στις Μαλδίβες, παρουσία των παιδιών τους.

Όσο για τη ημέρα των Χριστουγέννων, όπως είναι φυσικό, ο Τζέιμι είναι ο επικεφαλής της κουζίνας, ενώ η Τζουλς αναλαμβάνει το καθάρισμα υπό τους ήχους χριστουγεννιάτικων τραγουδιών.

«Θα έβαζα το «Fairytale Of New York» των Pogues και το καλοκαίρι», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ημέρα είναι «ιερή» καθώς αποτελεί επίσης μία από τις σπάνιες ευκαιρίες να βρεθούν και τα πέντε παιδιά της οικογένειας μαζί, δεδομένου ότι τα μεγαλύτερα έχουν πλέον φύγει από το σπίτι.

«Κάποιες χρονιές φτιάχνουμε μαρσμέλοους γύρω από τη φωτιά ή πίτες με χοιρινό και πιάτα με διάφορα εδέσματα την παραμονή των Χριστουγέννω,ν με την οικογένεια και τους φίλους μας. Είναι όμως πολύ ωραίο να φυλάμε την ημέρα των Χριστουγέννων μόνο για εμάς. Ο Τζέιμι δουλεύει τόσο σκληρά και είναι υπέροχο να τη γιορτάζουμε σε μικρό κύκλο και χαλαρή ατμόσφαιρα», υπογράμμισε η Τζουλς.