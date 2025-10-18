Τόνισε πως ο Άγνωστος Στρατιώτης συμβολίζει τον άγνωστο Έλληνα που αγωνίζεται.

Καλεσμένος στο Χαμογέλα και Πάλι ήταν ο Λάκης Λαζόπουλος.

Εκτός από την τηλεόραση, ο Λάκης Λαζόπουλος πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Ένας ήρωας με παντούφλες» στο θέατρο Βέμπο. Με αφορμή την παράσταση είπε: «Όσο εισχωρεί το ψέμα πάνω μας σε οποιοδήποτε τομέα, σου προσθέτει ένα ψέμα και το αναγνωρίζεις ως δικό σου. Επειδή συνηθίζει να ζει με ψέματα της αρέσει».

Ο Λάκης Λαζόπoυλος αναφέρθηκε στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, αλλά και την τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη που θα ψηφιστεί την ερχόμενη Τρίτη.

«Ο Πάνος Ρούτσι είναι ένας ήσυχα καλός άνθρωπος. Έχει μία ηρεμία και αποφασιστικότητα που είναι πρωτόγνωρη για την Ελλάδα. Δεν βγήκε να θυμώσει και να φωνάξει, είπε αυτά που ήθελε να πει η ψυχή του συγκροτημένα, με ένα συντακτικό ψυχής».

«Το Σύνταγμα ανήκει σε όλους και όχι στην οικογένεια Μητσοτάκη, την οικογένεια Παπανδρέου ή την οικογένεια Τσίπρα. Δεν είναι περιβόλι τους, δεν είναι η αυλή τους. Είναι σαν να δυσφορούν από την πίεση του κόσμου και να θέλουν περισσότερο χώρο, Να παίρνουν τα τετραγωνικά που ανήκουν στον κόσμο».

«Ο στρατιώτης είναι άγνωστος. Γνωστοί βγαίνουν μόνο από τη Βουλή και μετά είναι ο άγνωστος που έχασε το παιδί του, ο άγνωστος που δεν έχει να φάει. Ο Άγνωστος Στρατιώτης συμβολίζει τον άγνωστο Έλληνα που αγωνίζεται. Δεν είναι περίβολο για να καταθέτουν στεφάνια και να κάνουνε αυτές τις ανοησίες», είπε.

Επίσης, ο Λάκης Λαζόπουλος αποκάλυψε πως νιώθει μεγάλη συγκίνηση όταν βλέπει τους ’10 μικρούς Μήτσους’ και ανέφερε πως ο ρόλος του αστυνομικού θα ήταν επίκαιρος σήμερα.

«Μου φέρνει αγάπη και συγκίνηση όταν βλέπω τους ΄Μικρούς Μήτσους’. Ήταν ακριβώς τι σκεφτόταν ο ένας και ο άλλος, τι θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε εκείνη τη στιγμή σπάζοντας τους τοίχους. Αυτή ήταν η βασική μου σκέψη».

«Οι αστυνομικοί έχουν γίνει κομμάτι των εκπομπών πλέον. Η λογική αυτή γίνεται για να εξοικειωθεί ο κόσμος με την αστυνομία. Έχετε δει ποιητή, συγγραφέα, σατιρικό να είναι μόνιμος; Γιατί δεν θα είναι συντηρητική η άποψη. Χρειάζονται τη συντηρητική άποψη – κολόνα. Πάει να ξεφύγει ο παρουσιαστής, ο αστυνομικός θα το φέρει στα ίσια. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι εκπομπές που έχουν αστυνομικούς».

Για την πρεμιέρα του Αλ Τσαντίρι στις 29/10, είπε: «Σκέφτομαι πως ότι λες με την ψυχή, την καρδιά σου και σέβεσαι τους ανθρώπους δεν υπάρχει κανένα θέμα».

«Η ΝΔ δίνει θεματολογία απεριόριστη, έχει ανοίξει η γκάμα της. Το 75% έχει συνείδηση της διαφθοράς. Ξέρει πολύ καλά ο κόσμος τι γίνεται. Είναι φοβερό ότι έχουμε αποδεχτεί ότι πρέπει να είμαστε σε αυτό το πράγμα και ότι είναι ωραίο. Ψάχνουμε τον πιο διεφθαρμένο; Τι ψάχνουμε;».

Όπως ανέφερε, οι καλεσμένοι του πρώτου Αλ Τσαντίρι της τηλεοπτικής σεζόν θα είναι η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Όσο για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική είπε πως αντιμετωπίζει θετικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ωστόσο θα του έδινε μία δεύτερη ευκαιρία εάν αυτή τη φορά είχε σωστό μπαλέτο να τον πλαισιώνει, όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Επειδή την πρώτη την χρέωσε στο μπαλέτο θα το δεχτώ ότι φταίγανε. Αλλά τη δεύτερη φορά το μπαλέτο πρέπει να πετύχει».