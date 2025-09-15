Την πρώτη καλημέρα είπε η παρουσιάστρια.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επέστρεψε δυναμικά στην πρωινή ζώνη του Alpha, με την εκπομπή Happy Day να κάνει πρεμιέρα σήμερα, στις 7:45.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια εμφανίστηκε ανανεωμένη και γεμάτη ενθουσιασμό, λέγοντας την πρώτη «Καλημέρα» της νέας τηλεοπτικής σεζόν:

«Η πρώτη καλημέρα της σεζόν, της 13ης σεζόν του Happy Day. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε πώς περνούν τα χρόνια, γιατί με εσάς περνούν πολύ όμορφα. Είστε ο έρωτάς μας, η παρέα μας, το ξύπνημά μας, το πρωινό μας καφεδάκι. Είναι μια αγαπημένη συνήθεια, που μπορεί στο τέλος της σεζόν να μας φαίνεται δύσκολη λόγω του πρωινού ξυπνήματος, αλλά τελικά μας λείπετε και ανυπομονούμε να επιστρέψουμε κοντά σας», τόνισε στην έναρξη.

«Ειδικά αυτές τις 15 ημέρες της προετοιμασίας, μέχρι να βγούμε στον αέρα, θέλω να σας πω ότι ζούμε γι’ αυτή την πρώτη καλημέρα και για την καθημερινότητα που θα μπει και πάλι στον ρυθμό. Είστε ο έρωτα μας, ελπίζουμε να είμαστε και εμείς γιατί μας άρεσαν πάρα πολύ μηνύματα που μας λέγατε», πρόσθεσε.

Δίπλα της, για ακόμα μία χρονιά, η πιο «happy» ομάδα: ο Δημήτρης Παπανώτας, η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Κώστας Φραγκολιάς, σχολιάζουν με τον δικό τους τρόπο τα γεγονότα της επικαιρότητας.

Την ενημερωτική διάσταση της εκπομπής δίνει και φέτος ο Δήμος Βερύκιος, με αναλύσεις και πληροφορίες γύρω από τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις.