Mad VMA 2025 από τη ΔΕΗ: Έρχονται και είναι αυστηρώς ακατάλληλα για Boomers

Ανακοινώθηκε το απίστευτο lineup των φετινών MAD VMA από την ΔΕΗ!

Ο κορυφαίος μουσικός θεσμός της χώρας που αγαπήθηκε όσο κανείς, έρχεται για 22η χρονιά, την Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025, στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do!

Αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση για έκτη χρονιά από το MEGA!

Τα MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2025 από την ΔΕΗ συμπληρώνουν 22 χρόνια και, για μια ακόμα χρονιά, με τη στήριξη της ΔΕΗ, που για τέταρτη χρονιά είναι ο Μεγάλος Χορηγός του θεσμού, επιστρέφουν πιο εκρηκτικά από ποτέ! Η μεγαλύτερη μουσική γιορτή της χρονιάς ανεβάζει τον πήχη με ένα απογειωτικό line-up, super special guests και τις πιο καυτές υποψηφιότητες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Οι πιο HOT, FRESH & VIRAL SUPERSTARS ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ έρχονται στη σκηνή του πιο διαχρονικού μουσικού θεσμού της χώρας, των MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2025 από τη ΔΕΗ, που θα ξεσηκώσουν το κοινό με τα εντυπωσιακά acts τους και τις ανατρεπτικές συνεργασίες που για ακόμα μία φορά θα μείνουν αξέχαστες.

Τα ονόματα που θα εμφανιστούν στη σκηνή των MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2025 από την ΔΕΗ είναι:

LineUp: APON, EVANGELIA, FY, LILA, MARSEAUX, MEΛΙSSES, RACK, ROI 6/12, SASKE, MARINA SATTI, SICARIO, TAMTA, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ, ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ… και πολλοί ακόμα θα μας εκπλήσσουν με τις μοναδικές τους εμφανίσεις!

Ύστερα από «δημόσια απαίτηση», οι SUPER SPECIAL GUESTS που θα παρευρεθούν στην σκηνή των MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2025 από την ΔΕΗ, είναι…oι Marcus & Martinus σε μια εμφάνιση που θα συζητηθεί!

Τον διαχρονικό ελληνικό μουσικό θεσμό θα παρουσιάσει για ακόμα μία φορά ο ένας και μοναδικός, Θέμης Γεωργαντάς!

Μαζί του φέτος οι Superhosts: ο Fipster, η Garifalia Kalifoni, ο Dr. Chris, ο Giorgos Davos, Marianna Grfld, η Amalia T., η Ilenia Williams και η Athina Klimi..

Εκτός του ανατρεπτικού φετινού line up, η στιγμή που θα μάθουμε τους υποψηφίους και των άλλων κατηγοριών όπως «ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ», «VIRAL HERO», «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣVIRAL», «ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ//AIRPLAY», «ΚΑΛΥΤΕΡΟ ALBUM», «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ//DIGITAL SALES», «ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ», έφτασε!

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

AGGELINA

DAIMA

EMILY

KIRA

MIKAY

PAPAZO

THEO EVAN

YAMA

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΚΟΣΑΙΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ALBUM

APON - SEXERO

BLOODY HAWK - FTHINA TRICKS 2

IVAN GREKO - EYE OF THE TIGER

HAWK - METAL SLANG

KIDD - BABYSHARK

LEX - GTK

RACK - EGO THERAPY

SASKE - DELUXE

MARINA SATTI - Π.Ο.Π

TOQUEL & FLY LO & BEYOND – ILLEGAL

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ | AIRPLAY

APON - VORIAS

ΜΕΛΙSSES - ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ

ΗΒΗ ΑΔΑΜΟΥ - ΕΙΠΕΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ENISA - ALLO

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ - Σ'Α ΑΓΑΠΑΩ ΓΙΑΤΙ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ & MENTE FUERTE - ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ - ΑΠΟΨΕ ΘΕΛΩ

ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ - ΟΝΕΙΡΟΠΑΡΜΕΝΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ & FY – AEROPLANO

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ | DIGITAL SALES

APON

BLOODY HAWK

IVAN GREKO

LEX

RACK

ROI

SASKE

SICARIO

TOQUEL

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

CYPRIEN CLEMENT DELMAS - AH THALASSA

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - AEROPLANO

BODEGA - ΣΙΓΑ ΤΟ ΠΡΑΜΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΝΙΟΥΔΑΚΗΣ - ASTEROMATA

CRYSTAL VIEW - MA BELLA

VIRAL HERO

ALEXANDROS KOPSIALIS

AMIYIAMMI

CHRIS KOGIAS

FIPSTER

FRAOULES22

MANOS

MARIANNA GRFLD

MODERN CINDERELLA

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΤΖΑΡΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ | VIRAL

APON

LILA

MARSEAUX

RACK

SASKE

MARINA SATTI

SICARIO

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ

ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ

Δείτε όλες τις υποψηφιότητες και ψηφίστε στο: https://www.videomusicawards.gr/ για να αναδείξετε τους νικητές σε κάθε κατηγορία!