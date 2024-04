Το αμερικανικό δίκτυο Country Music Television (CMT) εξερευνά τη δημιουργία του αφιερωμένου στον Τσετ Άτκινς άλμπουμ «We Still Can't Say Goodbye - A Musicians' Tribute to Chet Atkins» σε νέο ντοκιμαντέρ.

Το ντοκιμαντέρ «We Still Can't Say Goodbye - A Making of a Musicians' Tribute to Chet Atkins and his Legacy Remembered» που θα κάνει πρεμιέρα στις 19 Απριλίου στο CMT έχει ως θέμα τη διαδικασία ηχογράφης του άλμπουμ στο οποίο συμμετέχουν 22 καλλιτέχνες, μεταξύ άλλων, οι Τόμι Εμάνιουελ, Έρικ Κλάπτον, Ρίκι Σκαγκς, Τζέιμς Τέιλορ, Άλισον Κράους, Σιέρα Χαλ. Ο Άτκινς, πρωτοπόρος μουσικός της κάντρι, γνωστός ως «Mr. Guitar», πέθανε σε ηλικία 77 ετών τον Ιούνιο του 2001. «Πώς θα ήταν η μουσική σήμερα αν δεν υπήρχε ποτέ ο Τσετ Άτκις; Ποιος θα είχε πυροδοτήσει αυτόν τον χαρακτηριστικό ήχο της κιθάρας των Beatles, αν ο Τσετ δεν είχε κάνει την παραγωγή και δεν έπαιζε σε πολλούς δίσκους των Everly Brothers, ξεκινώντας από το "Bye Bye Love"; αναφέρεται στην περιγραφή του άλμπουμ, που είναι αφιερωμένο στον «Mr. Guitar». «Κατά την πρώτη μέρα των γυρισμάτων κυριάρχησε η ηχογράφηση του "Mr. Guitar" από τον Τόμι Εμάνιουελ. Ωστόσο, είναι οι προσωπικές του ιστορίες που αποτυπώνουν πραγματικά την ουσία του ανθρώπου που προσπάθησαν να τιμήσουν. Ο Τσετ Άτκινς ήταν κάτι περισσότερο από ένας ταλαντούχος παραγωγός, επικεφαλής στούντιο και κιθαρίστας· ήταν επίσης ένας σεμνός, στοργικός μέντορας που άφησε βαθιά επίδραση σε αμέτρητους μουσικούς» αναφέρει η παραγωγός Κάθριν Ρας σε δελτίο Τύπου. «Ήταν μια αξιοσημείωτη εμπειρία θρυλικοί καλλιτέχνες να ενώνονται για να τιμήσουν την κληρονομιά του Τσετ. Μέσω του αφιερώματος, ελπίζουμε οι θεατές να βιώσουν τη διαχρονική και διαρκή επιρροή που είχε ο εξαιρετικός Τσετ Άτκινς στην κάντρι μουσική» πρόσθεσε ο εκτελεστικός παραγωγός Μάρτιν Φίσερ.