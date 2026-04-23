Από τις 10 Νοεμβρίου 2026, το check-in και η παράδοση αποσκευών, θα ολοκληρώνονται πλέον 60 λεπτά πριν την αναχώρηση της πτήσης, αντί για 40 λεπτά που ισχύει σήμερα.

Η αλλαγή αυτή δίνει στους επιβάτες περισσότερο χρόνο για να περάσουν από τους ελέγχους ασφαλείας και διαβατηρίων, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα να χάσουν την πτήση τους λόγω καθυστερήσεων στις ουρές.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει σε σύγχρονες λύσεις εξυπηρέτησης, εγκαθιστώντας σταδιακά αυτόματα μηχανήματα παράδοσης αποσκευών σε σχεδόν όλα τα αεροδρόμια του δικτύου της έως τον Οκτώβριο. Τα μηχανήματα αυτά συνδέονται με την εφαρμογή της εταιρείας και επιτρέπουν στους επιβάτες να διαχειρίζονται γρήγορα τις αποσκευές τους, εκτυπώνοντας και τις αντίστοιχες ετικέτες.

Η αλλαγή αφορά κυρίως το ποσοστό των επιβατών που ταξιδεύουν με αποσκευές προς παράδοση, ενώ όσοι ταξιδεύουν μόνο με χειραποσκευή δεν επηρεάζονται. Αυτοί θα συνεχίσουν να κάνουν online check-in και να κατευθύνονται απευθείας προς την πύλη αναχώρησης.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η συγκεκριμένη προσαρμογή στοχεύει στη μείωση των καθυστερήσεων, στη διευκόλυνση της ροής των επιβατών και στη συνολικά πιο ομαλή λειτουργία των διαδικασιών στα αεροδρόμια, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης κίνησης.