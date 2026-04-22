Ο επικεφαλής της Ιταλικής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας δήλωσε στο Sky News ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στις χώρες καταγωγής τους.

Η ΕΕ προειδοποίησε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε «πολύ σοβαρή κρίση», καθώς τα αποθέματα καυσίμων για τα αεροσκάφη αρχίζουν να μειώνονται λόγω του πολέμου στο Ιράν και οι άνθρωποι μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουν τα σχέδιά τους για τις διακοπές τους αυτό το καλοκαίρι.

«Δυστυχώς, είναι πολύ πιθανό οι διακοπές πολλών ανθρώπων να επηρεαστούν, είτε από ακυρώσεις πτήσεων είτε από πολύ, πολύ ακριβά εισιτήρια», δήλωσε ο Νταν Γιόργκενσεν, επίτροπος ενέργειας της ΕΕ, στο Sky News.

«Ακόμα κι αν κάνουμε ό,τι μπορούμε, αν τα καύσιμα αεροσκαφών δεν υπάρχουν, τότε απλά δεν υπάρχουν» πρόσθεσε.

Ο Γιόργκενσεν σημείωσε ακόμα πως: «προς το παρόν πρόκειται κυρίως για κρίση τιμών και όχι ακόμη για κρίση εφοδιασμού, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα αποτρέψουμε μια κρίση εφοδιασμού, ειδικά στα καύσιμα αεροσκαφών στο μέλλον, εάν η κρίση συνεχιστεί».

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποίησε ότι θα μπορούσαν να προκύψουν σημαντικά προβλήματα εφοδιασμού τις επόμενες πέντε έως έξι εβδομάδες.

Οι αεροπορικές εταιρείες, από την άλλη, λαμβάνουν ήδη μέτρα για τη μείωση της ζήτησης: ο Όμιλος Lufthansa, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους αεροπορικών εταιρειών στην Ευρώπη, ανακοίνωσε την ακύρωση 20.000 πτήσεων τους επόμενους μήνες. Άλλες αεροπορικές εταιρείες αυξάνουν τις τιμές των εισιτηρίων στις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων για να καλύψουν το αυξημένο κόστος των καυσίμων.

«Αν είχαμε ειρήνη αύριο και ανοίξει το Στενό του Ορμούζ - νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε χωρίς να συμβεί αυτό - αλλά πρέπει να πω ότι ακόμη και στην καλύτερη περίπτωση η κρίση τιμών θα διαρκέσει για αρκετό καιρό», προειδοποίησε ο Γιόργκενσεν. «Οι υποδομές φυσικού αερίου έχουν καταστραφεί σε βαθμό που θα χρειαστούν χρόνια για να ανακατασκευαστούν και αυτό σημαίνει ότι για μήνες και ίσως χρόνια θα δούμε πολύ υψηλότερες τιμές από ό,τι πριν ξεκινήσει αυτή η κρίση».

«Στο παρελθόν οι τιμές της βενζίνης έφταναν και ξεπερνούσαν τα 100 δολάρια χωρίς σημαντικές παρενέργειες στα αεροπορικά ταξίδια, αλλά αυτή τη φορά, η ψυχολογική επίδραση έχει καταστροφική επίδραση στους επιβάτες», προειδοποίησε ο Πιερλουίτζι ντι Πάλμα. «Είναι καλύτερο να προτείνουμε διακοπές κοντά μας, ανακαλύπτοντας ξανά όμορφα μέρη στη χώρα μας. Για όσους θέλουν ακόμα να ρισκάρουν ένα μακρύ ταξίδι, είναι καλή ιδέα να εξετάσουν το ενδεχόμενο ειδικής ασφάλισης που μπορεί να προσφέρει διαβεβαίωση σχετικά με μια εγγυημένη επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης πτήσης».

Η ΕΕ ανακοίνωσε μέτρα για να προσπαθήσει να περιορίσει τις επιπτώσεις μιας ενεργειακής κρίσης, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων για την επιτάχυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κινήτρων για τα νοικοκυριά για την εγκατάσταση καθαρών πηγών ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας και ηλιακούς συλλέκτες.

Ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη να μειώσουν τον φόρο στην ηλεκτρική ενέργεια με την ελπίδα ότι αυτό θα πείσει περισσότερους ανθρώπους να αγοράσουν ηλεκτρικά οχήματα.

Με πληροφορίες του SkyNews