Η Κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε σε ανάρτησή της πως 27 πλοία έχουν ανακατευθυνθεί από την έναρξη του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων.

Η Centcom ανάρτησε στον λογαριασμό στο Χ και σχετικό βίντεο από τις αμερικανικές δραστηριότητες στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα, μόνο τρία πλοία διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία του Kpler. Ο μέσος αριθμός πλοίων που διέσχιζαν πριν από την έναρξη του πολέμου το Στενό του Ορμούζ ήταν πάνω από 120 την ημέρα.

Την Παρασκευή, το Ιράν δήλωσε ότι το Στενό του Ορμούζ θα είναι «εντελώς ανοιχτό» για εμπορικά πλοία για το υπόλοιπο της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία πρόκειται να λήξει την Τετάρτη.

Ωστόσο, το στρατιωτικό αρχηγείο του Ιράν κατηγόρησε στη συνέχεια τις ΗΠΑ για παραβίαση της συμφωνίας, αφού ο αμερικανικός στρατός επιτέθηκε και κατέλαβε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με ιρανική σημαία που προσπάθησε να περάσει έναν αποκλεισμό των ΗΠΑ.

Το ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ έχει οδηγήσει τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας στα ύψη και έχει ωθήσει τις χώρες να εφαρμόσουν δελτίο καυσίμων και να επιβάλουν περιορισμούς στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.