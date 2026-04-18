«Τα drones μας χτυπούν σαν κεραυνοί τους Αμερικανούς και σιωνιστές εγκληματίες» αναφέρει, μεταξύ άλλων.

Το πολεμικό ναυτικό του Ιράν είναι έτοιμο να καταφέρει «νέες ήττες» στον εχθρό, σύμφωνα με ένα γραπτό μήνυμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ, το οποίο δημοσιεύτηκε λίγο μετά την απόφαση της Τεχεράνης να κλείσει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ ως απάντηση στον αμερικανικό αποκλεισμό.

«Το γενναίο πολεμικό ναυτικό είναι έτοιμο να κάνει τον εχθρό να γευτεί την πίκρα νέων ηττών», διαβεβαίωσε σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στο Telegram.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τον διορισμό του.

