Οι συνέπειες του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ θα μεταφραστούν σε αυξήσεις στις τιμές στα καύσιμα, το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια.

Η Ευρώπη διαθέτει «ίσως ακόμη έξι εβδομάδες αποθεμάτων καυσίμων αεροσκαφών», προειδοποίησε την Πέμπτη ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, σε συνέντευξή του στο Associated Press, εκφράζοντας την εκτίμηση πως σύντομα θα υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων.

Ο Μπιρόλ περιέγραψε μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για τις παγκόσμιες επιπτώσεις της κρίσης, την οποία χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ», εξαιτίας της διακοπής μεταφοράς πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων κρίσιμων αγαθών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Κάποτε υπήρχε ένα συγκρότημα που λεγόταν Dire Straits. Τώρα έχουμε ένα πραγματικά επικίνδυνο στενό, με σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία. Όσο περισσότερο διαρκεί αυτή η κατάσταση, τόσο πιο αρνητικές θα είναι οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στον πληθωρισμό διεθνώς», δήλωσε.

Σύμφωνα πάντα με τον Μπιρόλ, οι συνέπειες θα μεταφραστούν σε αυξήσεις στις τιμές καυσίμων, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Η οικονομική πίεση δεν θα κατανεμηθεί ισότιμα, καθώς ορισμένες χώρες - όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ινδία, η Κίνα, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές- βρίσκονται ήδη στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής κρίσης.

«Οι χώρες που θα πληγούν περισσότερο δεν είναι απαραίτητα εκείνες που ακούγονται περισσότερο διεθνώς. Θα είναι κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες στην Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια οι επιπτώσεις θα φτάσουν και στην Ευρώπη και την αμερικανική ήπειρο.

Εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν εκ νέου, προειδοποίησε ότι σύντομα ενδέχεται να ανακοινωθούν ακυρώσεις πτήσεων στην Ευρώπη λόγω έλλειψης καυσίμων αεροσκαφών.

Ο επικεφαλής του IEA άσκησε επίσης κριτική στο σύστημα «διοδίων» που, όπως είπε, επιχειρεί να επιβάλει το Ιράν σε ορισμένα πλοία για τη διέλευσή τους από τα Στενά, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια πρακτική θα μπορούσε να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο και για άλλες κρίσιμες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

«Θα ήθελα να δω το πετρέλαιο να ρέει χωρίς όρους, από το σημείο Α στο σημείο Β», κατέληξε.