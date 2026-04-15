«Παιδιά, πρέπει να είστε επαγγελματίες», είπε ο πύργος ελέγχου στους πιλότους.

Στην πλάκα φαίνεται να το έριξαν δύο πιλότοι στο διεθνές αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέγκαν, στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ.

Οι πιλότοι των American και Delta Airlines «γάβγιζαν» ο ένας στο άλλον και έκαναν «νιαουρίσματα», ενώ βρισκόντουσαν σε επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου, με τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας να τους ζητάει να δείξουν επαγγελματισμό.

Σίγουρα το συγκεκριμένο ηχητικό δεν είναι και ότι πιο καθησυχαστικό για κάποιον που... φοβάται τα αεροπλάνα. Πάντως, η πράξη των δύο πιλότων, όσο χιουμοριστική και αν φαίνεται, προκάλεσε αντιδράσεις και σύμφωνα με δημοσιεύματα κινδυνεύουν ακόμα και με απόλυση.

