Μετά τη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση, χρήστες στα social media ανέσυραν μια παλιά τηλεοπτική εμφάνιση της Άννα Κέντρικ από το 2014, στην οποία η ηθοποιός είχε αναφερθεί με σαφώς χιουμοριστικό τόνο σε μια άβολη στιγμή με την Πέρι σε βραβεία.

Υπό έρευνα βρίσκεται η αμερικανίδα ποπ σταρ Κέιτι Πέρι έπειτα από καταγγελίες σεξουαλικής επίθεσης που διατύπωσε η Αυστραλή ηθοποιός Ρούμπι Ρόουζ στις 12 Απριλίου.

Η 40χρονη Ρόουζ, γνωστή από τη σειρά Orange Is the New Black και την ταινία John Wick: Chapter 2, υποστήριξε σε σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η τραγουδίστρια της είχε επιτεθεί σε νυχτερινό κέντρο στη Μελβούρνη πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες. Οι αναρτήσεις έγιναν viral αλλά στη συνέχεια διαγράφηκαν.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Threads στις 13 Απριλίου έγραψε: «Η Κέιτι Πέρι μου επιτέθηκε σεξουαλικά στο νυχτερινό κέντρο Spice Market στη Μελβούρνη. Ήμουν στα 20.

Είμαι τώρα 40. Μου πήρε σχεδόν δύο δεκαετίες να το πω δημόσια. Αν και είμαι ευγνώμων που έζησα αρκετά ώστε να βρω το κουράγιο να το κάνω, αυτό δείχνει πόσο μεγάλο αντίκτυπο έχει το τραύμα και η σεξουαλική επίθεση».

Η Ρόουζ σημείωσε ότι αρχικά είχε υποβαθμίσει το περιστατικό, καθώς είχε αναπτύξει στη συνέχεια μια «σύνδεση» με την Πέρι.

«Το είχα πει δημόσια, αλλά το είχα μετατρέψει σε μια "αστεία μεθυσμένη ιστορία" γιατί δεν ήξερα πώς αλλιώς να το διαχειριστώ. Αργότερα, εκείνη με βοήθησε με τη βίζα μου για τις ΗΠΑ, οπότε το κράτησα μυστικό. Αλλά σας είχα πει ότι δεν ήταν καλός άνθρωπος. Αντί γι’ αυτό, δέχτηκα επιθέσεις από όλους», ανέφερε.

Στις 14 Απριλίου, η Ρόουζ δήλωσε ότι έχει ολοκληρώσει τις αναφορές προς την αστυνομία και δεν μπορεί πλέον να μιλά δημόσια για την υπόθεση.

Από την πλευρά της, η αστυνομία της Βικτώρια ανέφερε ότι ερευνά «καταγγελία σεξουαλικής επίθεσης που συνέβη στη Μελβούρνη το 2010», χωρίς να κατονομάζει την Πέρι, σημειώνοντας ότι είναι πρόωρο να υπάρξει οποιοδήποτε περαιτέρω σχόλιο.

Εκπρόσωπος της Κέιτι Πέρι αρνήθηκε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «κατηγορηματικά ψευδείς», ενώ αναφέρθηκε σε «επικίνδυνα απερίσκεπτα ψέματα».

Σημειώνεται πως η Πέρι είχε απασχολήσει πρόσφατα τα μέσα λόγω της σχέσης της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό. Το ζευγάρι φέρεται να ξεκίνησε σχέση το 2025 και εμφανίστηκε μαζί στο φεστιβάλ Coachella.

Η Πέρι έχει μια κόρη πέντε ετών με τον πρώην αρραβωνιαστικό της, ηθοποιό Ορλάντο Μπλουμ.

Πηγή: The Straits Times