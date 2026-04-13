Η Βουδαπέστη μετατράπηκε σε μία τεράστια περιοχή γιορτής μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας του Πάσχα.

Πολιτικό σεισμό και πάρτι στη Βουδαπέστη προκάλεσε το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ουγγαρία, με το κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ να επιτυγχάνει συντριπτική νίκη επί του Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος βρισκόταν επί 16 χρόνια στην εξουσία.

Με καταμετρημένο το 90% των ψήφων, όλα δείχνουν ότι το Tisza θα κερδίσει 138 έδρες στην 199μελή βουλή και θα έχει πλειοψηφία δύο τρίτων.

Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν στις 20:00 ώρα Ελλάδας με τη συμμετοχή στις 19.30 να έχει φθάσει το 77,80%, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ του 70,5% που είχε επιτευχθεί στις βουλευτικές εκλογές του 2002.

Όπως σχολιάζει το BBC, ο Μαγιάρ είναι μεν συντηρητικός, ωστόσο έχει φέρει υπό την προστασία του ένα ευρύ φάσμα Ούγγρων, επομένως η κυβέρνηση που θα σχηματίσει θα περιλαμβάνει ειδικούς στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης, καθώς και οικονομολόγους, των οποίων το κύριο καθήκον είναι να διορθώσουν τα χρόνια προβλήματα που έχουν ανακύψει στα σχολεία και τα νοσοκομεία, αλλά και στην ευρύτερη οικονομία.

Διαθέτοντας πάνω από 133 έδρες, θα μπορούν να αλλάξουν το Σύνταγμα υπερβαίνοντας τους όποιους περιορισμούς.

Πάρτι στη Βουδαπέστη μετά τη νίκη Μαγιάρ

Η Βουδαπέστη μετατράπηκε σε μία τεράστια περιοχή γιορτής μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας του Πάσχα, με τον κόσμο να χορεύει έξω από τις παμπ και τα αυτοκίνητα να κορνάρουν, καθώς οι υποστηρικτές του κόμματος της αντιπολίτευσης Tisza γιόρταζαν τη συντριπτική νίκη τους στις καθοριστικές εκλογές της Κυριακής.

Η περίφημη Γέφυρα των Αλυσίδων της Βουδαπέστης φωτίστηκε με τα εθνικά χρώματα της Ουγγαρίας και κατά μήκος της όχθης του Δούναβη δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι γιόρταζαν, κυματίζοντας την εθνική και τις σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ μερικοί έκαναν πρόποση με σαμπάνια σε χάρτινα ποτήρια.

«Νιώθω καταπληκτικά! Πραγματικά καταπληκτικά! Δεν πίστευα ποτέ ότι θα συνέβαινε πραγματικά αυτό. Προσευχόμουν γι’ αυτό εδώ και 16 χρόνια, οπότε είμαι πολύ χαρούμενη», είπε η Σίλβια, υποστηρίκτρια του Tisza, καθώς ο κόσμος παρακολουθούσε την ομιλία νίκης του ηγέτη της αντιπολίτευσης Πέτερ Μαγιάρ.

Στο μετρό της πόλης ξέσπασαν συνθήματα και τραγούδια, με τον κόσμο να φωνάζει «τελείωσε». Άλλοι υποστηρικτές του Tisza γιόρταζαν σε ένα ράβ έξω από το εμβληματικό κτήριο του κοινοβουλίου της χώρας.

«Είναι μια μεγάλη γιορτή. Είμαι πολύ χαρούμενος. Το περίμενα αυτό εδώ και καιρό. Και ελπίζω ότι η νέα ηγεσία, ο νέος πρωθυπουργός, θα είναι πραγματικά ένας πρωθυπουργός για όλους τους Ούγγρους, όπως είπε», δήλωσε ο υποστηρικτής του Tisza, Σάντορ Ζολέτνικ.

«Καταπληκτικό!» «Δεν μπορώ να το περιγράψω!» «Είμαστε τόσο χαρούμενοι που ο Όρμπαν έφυγε επιτέλους.» «Δεν πιστεύαμε ότι θα αλλάξει κάτι», μια ομάδα νεαρών αγκάλιαζε και χοροπηδούσε, φωνάζοντας.

«Έτσι, επιτέλους, μετά από τουλάχιστον 16 χρόνια, νιώθουμε ότι υπάρχει ελπίδα. Νιώθουμε ότι υπάρχει ⁠ελπίδα ότι η Ουγγαρία μπορεί να αρχίσει να βαδίζει προς τη σωστή κατεύθυνση», είπε ένας από αυτούς.