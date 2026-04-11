Το κτίσμα είχε κριθεί ακατάλληλο.

Ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε στην Κύπρο όπου κατέρρευσε πολυκατοικία.

Συγκλονιστικές στιγμές έζησαν οι ένοικοι πολυκατοικίας στη περιοχή Γερμασόγειας, όταν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η μια της πλευρά κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος.

Στην πολυκατοικία διέμεναν άτομα αφρικανικής και αιγυπτιακής καταγωγής.

Μετά από προσπάθειες ωρών, ανασύρθηκε γύρω στις 17:30 ένα πρόσωπο από τα συντρίμμια, το οποίο διαπιστώθηκε πως είναι νεκρό. Γύρω στις 19:30 ανασύρθηκε και δεύτερο νεκρό πρόσωπο.

Τρία πρόσωπα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ωστόσο η κατάσταση τους είναι εκτός κινδύνου.

Από το μεσημέρι έχει στηθεί γιγαντιαία επιχείρηση με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ, της Πολιτικής Άμυνας, της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, του ΕΟΑ Λεμεσού, ενώ για την απομάκρυνση των μπάζων επιστρατεύτηκε εκσκαφέας και φορτηγά.

Χρειάστηκε και γερανός για να στηρίξει κομμάτι της πολυκατοικίας που ήταν έτοιμο να καταρρεύσει.

Ο αντιδήμαρχος Αγίου Αθανασίου, Μαρίνος Κυριάκου, επισήμανε σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ότι δεν γνωρίζουν ακόμα αν υπάρχουν και άλλοι κάτω από τα συντρίμμια. Επιβεβαίωσε ότι η πολυκατοικία έχει κριθεί επικίνδυνη και ακατάλληλη και πως έχουν σταλεί από τον ΕΟΑ διπλοσυστημένες επιστολές προς τους ιδιοκτήτες.

Σημείωσε ότι είχαν σταλεί και παλαιότερα από τον δήμο Γερμασόγειας που προειδοποιούσε τους ιδιοκτήτες ότι υπάρχει πρόβλημα με την οικοδομή και θα έπρεπε να ανακαινιστεί.

«Δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί τέτοιο τραγικό συμβάν στην Κύπρο. Να καταρρέει κτήριο και να έχουμε νεκρό ή νεκρούς» δήλωσε συγκλονισμένος ο κ. Κυριάκου, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι δημαρχεύων Αμαθούντας, λόγω απουσίας του δημάρχου.

Πώς έγινε η τραγωδία στην Κύπρο

Σε δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΔΕ Λεμεσού και υπεύθυνος του ΤΑΕ, Κώστας Μιχαήλ, ανέφερε ότι γύρω στις 1:30 το μεσημέρι λήφθηκε μήνυμα στην Αστυνομία για κατάρρευση πολυκατοικίας στην περιοχή της Γερμασόγειας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Αστυνομίας, της Πολιτικής Άμυνας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων.

Διαπιστώθηκε ότι είχε καταρρεύσει ολόκληρο το ανατολικό τμήμα ενός τριώροφου κτιρίου. Από την κατάρρευση, τέσσερα άτομα διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, τρία στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και ένα σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο. Φέρουν τραύματα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Επιπλέον, μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες, ανασύρθηκε από τα συντρίμμια του κτιρίου ένα πρόσωπο, το οποίο είναι νεκρό. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι προσπάθειες των μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ και της Πολιτικής Άμυνας για μετακίνηση των μπάζων, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχουν και άλλα άτομα εγκλωβισμένα στα συντρίμμια.

Όπως ανέφερε, εκφράζεται η ελπίδα ότι δεν θα υπάρξουν άλλα θύματα, ωστόσο αυτό θα διαφανεί μέσα από τη διαδικασία απομάκρυνσης των συντριμμιών. Σημείωσε ακόμη ότι η επιχείρηση μετακίνησης των μπάζων είναι ιδιαίτερα δύσκολη και ενδέχεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Σε ό,τι αφορά το κτίριο, ανέφερε ότι αποτελείτο από συνολικά 11 διαμερίσματα, ενώ σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εξετάσεις φαίνεται πως διέμεναν σε αυτά περίπου 20 άτομα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο αριθμός αυτός τελεί υπό επιφύλαξη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιοι από τους ενοίκους κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα από το κτίριο, ενώ άλλοι απουσίαζαν τη στιγμή της κατάρρευσης.

Πηγή philenews.com