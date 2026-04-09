Η επίθεση έγινε στις εγκαταστάσεις της Εθνοφρουράς.

Το Κουβέιτ ανέφερε απόψε ότι βρέθηκε στο στόχαστρο επιδρομής από drones. «Η αντιαεροπορική άμυνα των ενόπλων δυνάμεων αντιμετωπίζει εχθρικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παραβίασαν τον εναέριο χώρο, στοχεύοντας εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας», αναφέρει το μήνυμα που κοινοποίησαν μέσω Χ οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ.

Λίγο αργότερα, το κουβεϊτιανό πρακτορείο ειδήσεων (KUNA) μετέδωσε πως εγκαταστάσεις της Εθνοφρουράς υπέστησαν σημαντικές υλικές ζημιές, χωρίς όμως να αναφερθούν τραυματισμοί.

