Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν τα μέλη του που συνεδρίασαν σήμερα σημείωσαν ότι είναι κρίσιμης σημασίας να προστατευθούν οι θαλάσσιες οδοί για να διασφαλιστεί η αδιατάρακτη μεταφορά υδρογονανθράκων.

Μέλη του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και των συμμάχων του (ΟΠΕΚ+) αποφάσισαν σήμερα να αυξήσουν τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να προκαλεί αναταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ο ΟΠΕΚ+, στον οποίο μετέχουν η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία και πολλές χώρες του Κόλπου, οι οποίες δέχονται πλήγματα από το Ιράν, αποφάσισε «να προσαρμόσει την παραγωγή του κατά 206.000 βαρέλια ημερησίως», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, ο ΟΠΕΚ+ προειδοποίησε ότι η αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών που υπέστησαν ζημίες από τις πρόσφατες επιθέσεις κοστίζει ακριβά και «θα πάρει χρόνο», κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό.