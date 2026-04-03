Η δυναμική του πολέμου στην Ουκρανία αλλάζει, καθώς η ρωσική προέλαση περιορίζεται και οι ουκρανικές αντεπιθέσεις ενισχύονται.

Για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2023, οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να καταγράψουν εδαφικά κέρδη στην Ουκρανία μέσα σε έναν μήνα, ενώ αντίθετα, σε ορισμένα σημεία του μετώπου υποχώρησαν.

Η επιβράδυνση της ρωσικής προέλασης φαίνεται να έχει ξεκινήσει ήδη από τα τέλη του 2025, καθώς οι ουκρανικές αντεπιθέσεις, κυρίως στη νοτιοανατολική Ουκρανία, άρχισαν να περιορίζουν την πίεση που ασκούσε η Μόσχα. Είναι ενδεικτικό ότι τον Φεβρουάριο οι ρωσικές δυνάμεις προχώρησαν μόλις κατά 123 τετραγωνικά χιλιόμετρα, γεγονός που αποτελεί την μικρότερη μηνιαία πρόοδο από τον Απρίλιο του 2024.

Η εικόνα έγινε ακόμη πιο σαφής τον Μάρτιο, όταν τα συνολικά εδαφικά κέρδη περιορίστηκαν σε μόλις 23 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου. Στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται επιχειρήσεις διείσδυσης πίσω από τις ουκρανικές γραμμές, καθώς όσα ισχυρίζεται η Μόσχα παραμένουν ανεπιβεβαίωτα.

Αναλυτές αποδίδουν τη μεταβολή αυτή σε μια σειρά παραγόντων: την εντατικοποίηση των ουκρανικών αντεπιθέσεων, τον περιορισμό της πρόσβασης των ρωσικών δυνάμεων σε κρίσιμες τεχνολογίες όπως το Starlink, αλλά και εσωτερικές επιλογές της Μόσχας που επηρεάζουν την επιχειρησιακή της αποτελεσματικότητα. Ενδεικτική είναι η προσπάθεια περιορισμού της χρήσης του Telegram, μιας πλατφόρμας που χρησιμοποιείται ευρέως και στο πεδίο, με τις αρχές να προωθούν εναλλακτικές «εθνικές» εφαρμογές.

Στο νότιο τμήμα του μετώπου, μεταξύ των περιοχών Ντονέτσκ και Ντνιπροπετρόφσκ, η Ρωσία φαίνεται να χάνει σταδιακά έδαφος. Από τα περισσότερα από 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα που είχε θέσει υπό τον έλεγχό της στα τέλη Ιανουαρίου, η έκταση αυτή μειώθηκε στα 200 τον Φεβρουάριο και περαιτέρω στα 144 τον Μάρτιο.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ενιαία. Στο βόρειο τμήμα του Ντονέτσκ, προς τις στρατηγικής σημασίας πόλεις Κραματόρσκ και Σλαβιάνσκ, οι ρωσικές δυνάμεις διατηρούν την πίεση. Ανατολικά της Σλαβιάνσκ, μάλιστα, προχώρησαν κατά περίπου 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα μέσα σε έναν μήνα, υπενθυμίζοντας ότι το μέτωπο παραμένει ρευσ

Σε ευρύτερο επίπεδο, το 2025 αποτέλεσε χρονιά σημαντικής προέλασης για τη Ρωσία, με περισσότερα εδαφικά κέρδη σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια συνολικά. Ωστόσο, τα δεδομένα του πρώτου τριμήνου του 2026 δείχνουν μια αντιστροφή της τάσης: τα κέρδη είναι περίπου τα μισά σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συνολικά, το 2025 ο ρωσικός στρατός προέλασε περισσότερο από ό,τι τους προηγούμενους 24 μήνες. Ωστόσο, η δυναμική φαίνεται να αντιστρέφεται: κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2026, τα ρωσικά εδαφικά κέρδη είναι δύο φορές μικρότερα από ό,τι την ίδια περίοδο του 2025.Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Μόσχα κατέχει λίγο περισσότερο από το 19% της χώρας. Περίπου το 7%, που περιλαμβάνει την Κριμαία και ζώνες της βιομηχανικής λεκάνης του Ντονμπάς, βρισκόταν ήδη υπό ρωσικό έλεγχο ή υπό τον έλεγχο φιλορώσων αυτονομιστών πριν από την εισβολή, τον Φεβρουάριο του 2022.