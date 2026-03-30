Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ υπήρξε ένας από τους πιο έντονους επικριτές των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τες απερίσκεπτες και παράνομες.

Η Ισπανία έκλεισε τον εναέριο χώρο της για αμερικανικά αεροσκάφη που εμπλέκονται σε επιθέσεις κατά του Ιράν - έπειτα από την προηγούμενη άρνησή της να επιτρέψει τη χρήση κοινών στρατιωτικών βάσεων, που προκάλεσε την οργή της Ουάσινγκτον.

«Δεν επιτρέπουμε ούτε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων ούτε τη χρήση του εναέριου χώρου για ενέργειες που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν», δήλωσε τη Δευτέρα η υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες.

Το κλείσιμο του εναέριου χώρου αναγκάζει στρατιωτικά αεροσκάφη να παρακάμπτουν την Ισπανία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, καθ’ οδόν προς τους στόχους τους στη Μέση Ανατολή, ωστόσο δεν αφορά καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σημειώνει η El Pais.

«Η απόφαση αυτή αποτελεί μέρος της ήδη ειλημμένης απόφασης της ισπανικής κυβέρνησης να μην συμμετάσχει ούτε να συμβάλει σε έναν πόλεμο που ξεκίνησε μονομερώς και αντίκειται στο διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser, όταν ρωτήθηκε αν το κλείσιμο του ισπανικού εναέριου χώρου θα μπορούσε να επιδεινώσει τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει να διακόψει το εμπόριο με τη Μαδρίτη λόγω της άρνησης της Ισπανίας να επιτρέψει στις ΗΠΑ τη χρήση των βάσεών της στον πόλεμο.

