Στο Eurogroup, η Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει την εκτίμησή της για την κατάσταση και να προχωρήσει σε μια πρώτη ανάλυση πιθανών μέτρων για την αντιμετώπιση των τιμών ενέργειας.

Οι επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία της ΕΕ, θα είναι το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Eurogroup την Παρασκευή 27 Μαρτίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σύμφωνα με Κυριάκο Πιερρακάκη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει την εκτίμησή της για την κατάσταση και να προχωρήσει σε μια πρώτη ανάλυση πιθανών μέτρων για την αντιμετώπιση των τιμών ενέργειας, δίνοντας «περισσότερο συμβουλευτικές κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό εθνικών μέτρων στήριξης, όπως έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο». «Η συζήτηση αναμένεται αρκετά έντονη» σημείωσε ο ίδιος.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχει και o επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο Φατίχ Μπιρόλ, ο οποίος θα ενημερώσει για τις εξελίξεις στις αγορές ενέργειας και τις πιθανές πολιτικές αντιδράσεις. Ευρωπαίος αξιωματούχος τόνισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ότι τα μέτρα που ελήφθησαν το 2022 «είχαν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, αλλά πλέον δεν υπάρχει ο ίδιος δημοσιονομικός χώρος». Αυτό, όπως επισημαίνει, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ληφθούν μέτρα, «αλλά πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένα».

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα παρουσιάσει τις μακροοικονομικές προβλέψεις του Μαρτίου, που έχουν ήδη δημοσιευθεί. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε Ευρωπαίος αξιωματούχος, οι μελλοντικές εκτιμήσεις παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς «το τι θα συμβεί στη συνέχεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια της κρίσης».