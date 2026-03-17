Εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή η αγορά ιδιωτικής πίστωσης (private credit) στην Ευρώπη και διεθνώς περνά μια περίοδο πίεσης, γιατί όλο και περισσότεροι επενδυτές θέλουν να πάρουν πίσω τα χρήματά τους.

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι πολλά από αυτά τα επενδυτικά προϊόντα δεν είναι εύκολα ρευστοποιήσιμα. Δηλαδή, τα χρήματα έχουν δοθεί ως δάνεια σε εταιρείες και δεν μπορούν να μετατραπούν γρήγορα σε μετρητά. Παρόλα αυτά, πολλοί ιδιώτες επενδυτές μπήκαν σε αυτά τα προϊόντα χωρίς να καταλαβαίνουν πλήρως αυτόν τον περιορισμό.

Καθώς αυξάνονται τα αιτήματα για αναλήψεις, τα funds βάζουν περιορισμούς (δεν αφήνουν όλους να βγάλουν τα χρήματά τους ταυτόχρονα), για να αποφύγουν το να πουλήσουν δάνεια βιαστικά και σε χαμηλές τιμές.

Μια πιθανή λύση που εμφανίζεται είναι η λεγόμενη «δευτερογενής αγορά». Εκεί, ένας επενδυτής μπορεί να πουλήσει τη συμμετοχή του σε κάποιον άλλον επενδυτή, αντί να περιμένει το fund να του επιστρέψει τα χρήματα. Αυτό λειτουργεί σαν μια «έξοδος κινδύνου», αλλά δεν είναι απεριόριστη — δεν μπορεί να καλύψει μαζικές αποχωρήσεις αν όλοι θέλουν να φύγουν μαζί.

Ταυτόχρονα, υπάρχει ανησυχία ότι κάποια από τα δάνεια που έχουν δοθεί ίσως δεν αποπληρωθούν κανονικά στο μέλλον. Αν αυξηθούν οι αθετήσεις πληρωμών (defaults), τότε η αξία των επενδύσεων μπορεί να πέσει, εντείνοντας την πίεση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά και μια βαθύτερη δομική πρόκληση: προϊόντα που σχεδιάστηκαν για θεσμικούς επενδυτές έχουν επανασυσκευαστεί για ιδιώτες μέσω ημι-ρευστών σχημάτων, δημιουργώντας κινδύνους παρερμηνείας της πραγματικής τους ρευστότητας. Όπως τονίζεται, οι επενδυτές δεν μπορούν να απαιτήσουν άμεση πώληση μη ρευστών στοιχείων ενεργητικού.

Παρά την πίεση, αναλυτές υπογραμμίζουν ότι οι περιορισμοί ρευστότητας αποτελούν εγγενές χαρακτηριστικό του κλάδου και όχι δυσλειτουργία, καθώς τα κεφάλαια αυτά επενδύουν σε δάνεια που προορίζονται να διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους. Το μοντέλο αυτό επιτρέπει την αξιοποίηση του λεγόμενου «premium μη ρευστότητας» και την αποφυγή αναγκαστικών πωλήσεων σε περιόδους αναταραχής.

Ωστόσο, η ανθεκτικότητα του κλάδου δοκιμάζεται. Επαγγελματίες της αγοράς εκφράζουν ανησυχία ότι η ποιότητα των υποκείμενων δανείων –ιδίως σε εταιρείες λογισμικού που ενδέχεται να επηρεαστούν από την τεχνητή νοημοσύνη– θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των αθετήσεων πληρωμών. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι τα ποσοστά default, που ιστορικά κυμαίνονται γύρω στο 2%, ενδέχεται να διπλασιαστούν ή ακόμη και να φτάσουν έως και το 8% τα επόμενα χρόνια.