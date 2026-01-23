Ο πρώην μπασίστας των Scorpions πέθανε σε ηλικία 71 ετών.

Πέθανε την Πέμπτη ο Φράνσις Μπούχολτζ, ο πρώην μπασίστας των Scorpions, ο οποίος έπαιξε σε όλα τα κλασικά άλμπουμ του συγκροτήματος.

Μετά τον θάνατό του, η οικογένειά του ανέφερε σε δήλωσή της πως «Προς τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο: θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την ακλόνητη πίστη σας, την αγάπη που δείξατε σε αυτόν σε όλο το απίστευτο ταξίδι του. Του δώσατε τον κόσμο και σας έδωσε τη μουσική του σε αντάλλαγμα. Αν και τα έγχορδα έχουν σωπάσει, η ψυχή του παραμένει σε κάθε νότα που έπαιξε και σε κάθε ζωή που άγγιξε».

Ο Μπούχολτζ, πέθανε σε ηλικία 71 ετών.

Ποιος ήταν ο Φράνσις Μπούχολτζ

Ο Μπούχολτζ γεννήθηκε στο Ανόβερο και εντάχθηκε στους Scorpions το 1973 ταυτόχρονα με τον κιθαρίστα Ούλι Γιον Ροτ. Οι δύο τους είχαν παίξει μαζί στο παρελθόν στο συγκρότημα Dawn.

Το πρώτο άλμπουμ των Scorpions στο οποίο συμμετείχαν οι Μπούχολτς και Ροτ ήταν το "Fly To The Rainbow", το οποίο κυκλοφόρησε το 1974. Ο Ροτ έφυγε από το συγκρότημα το 1978 μετά την κυκλοφορία του διπλού live άλμπουμ Tokyo Tapes, αλλά ο Μπούχολτς παρέμεινε μέχρι το 1992. Εμφανίστηκε σε άλμπουμ-ορόσημα όπως τα In Trance (1975), Lovedrive (1979), Animal Magnetism (1980), Blackout (1982) και Love At First Sting (1984).

Κατά τη διάρκεια της μακράς θητείας του στους Scorpions, απέκτησε την μοναδική του ιδιότητα ως στιχουργός για το κομμάτι "Kicks After Six" από το τελευταίο του άλμπουμ με το συγκρότημα, το "Crazy World" της δεκαετίας του 1990. Αυτό το άλμπουμ περιείχε τη μεγαλύτερη επιτυχία των Scorpions, τη μπαλάντα "Wind Of Change".

Αργότερα στην καριέρα του, ο Μπούχολτζ επανασυνδέθηκε με τον Ροτ και έναν άλλο πρώην κιθαρίστα των Scorpions, τον Μάικλ Σένκερ και έπαιξαν μαζί σε δύο άλμπουμ της μπάντας του, Temple of Rock, το Bridge The Gap του 2013 και το Spirit On A Mission του 2015.

Τα μέλη των Scorpions ανάρτησαν σχετικό μήνυμα για τον θάνατό του.

«Μόλις μάθαμε την πολύ δυσάρεστη είδηση ότι ο επί χρόνια φίλος και μπασίστας, Φράνσις Μπούλχοτζ πέθανε. Η κληρονομιά του με το συγκρότημα θα ζει για πάντα και θα θυμόμαστε πάντα τις πολλές καλές στιγμές που έχουμε μοιραστεί. Οι καρδιές μας είναι με την Χέλα, την οικογένειά του και τους φίλους του. Αναπαύσου εν ειρήνη Φράνσις. Κλάους, Ροδόλφος, Ματίας.

Με πληροφορίες του Music Radar