Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως στην υπόθεση εμπλέκεται πρόσωπο που απασχόλησε την Αστυνομία στο παρελθόν για σοβαρές υποθέσεις.

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Αστυνομία στη Λάρνακα καθώς το Σάββατο (17/01) στις 15:30 έπεσαν πυροβολισμοί, στην πολυσύχναστη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, μόλις 100 μέτρα από την Αστυνομική Διεύθυνση.

Όπως πληροφορείται το philenews στον καβγά ενεπλάκησαν Ελληνοκύπριοι και αλλοδαποί, οι οποίοι και αναζητούνται ενώ εντοπίστηκε σε νοσοκομείο ένας τραυματίας. Η Αστυνομία έχει πληροφορίες για τουλάχιστον άλλους τρεις τραυματίες, τους οποίους προσπαθεί να εντοπίσει. Στην περιοχή προκλήθηκε αναστάτωση ανάμεσα σε περαστικούς οι οποίοι ενημέρωσαν αμέσως την Αστυνομία.

Μαρτυρίες περιοίκων αναφέρουν πως είδαν ομάδα 15 προσώπων να πιάνονται στα χέρια και μετά την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Την ίδια ώρα, στη δημοσιότητα ήρθε και ένα βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή της εμπλοκής.

Δείτε το βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=5tyNlZH99qI}