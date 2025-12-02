«Οι τελευταίες 22 εβδομάδες μας έχουν θέσει υπό δοκιμασία», παραδέχτηκε ο Νικολάς Μαδούρο - Τι απαντά ο Λευκός Οίκος μετά τον σάλο για το δίπλα πλήγμα του Σεπτεμβρίου σε ταχύπλοο.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τόνισε χθες Δευτέρα, κατά τη διάρκεια δημόσιας συγκέντρωσης στην οποία πήραν μέρος χιλιάδες υποστηρικτές του στο Καράκας, πως η χώρα της Λατινικής Αμερικής δεν θέλει την «ειρήνη των σκλάβων», συμπληρώνοντας πως η ανάπτυξη στρατιωτικών μέσων των ΗΠΑ τις τελευταίες 22 εβδομάδες την έθεσε σε «δοκιμασία».

«Θέλουμε ειρήνη, αλλά ειρήνη με εθνική κυριαρχία, ισότητα, λευτεριά! Δεν θέλουμε την ειρήνη των σκλάβων, ούτε την ειρήνη των αποικιών!», τόνισε ο Μαδούρο, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε συγκαλέσει το συμβούλιο εθνικής ασφαλείας (ΣΕΑ) του Λευκού Οίκου για να συζητηθεί η Βενεζουέλα.

Η Ουάσιγκτον, διατεινόμενη ότι δρα εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών, έχει αναπτύξει από τον Αύγουστο ισχυρά στρατιωτικά μέσα στην Καραϊβική, όπου κατέφθασε τον Νοέμβριο το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο.

«Έχουμε υποστεί 22 εβδομάδες επιθετικότητας που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ψυχολογική τρομοκρατία, 22 εβδομάδες που μας έθεσαν σε δοκιμασία. Ο λαός της Βενεζουέλας επέδειξε την αγάπη του για την πατρίδα», είπε ακόμη ο πρόεδρος Μαδούρο.

«Μαδούρο, φίλε, ο λαός είναι μαζί σου», «όχι, δεν θέλουμε να είμαστε βορειοαμερικανική αποικία», φώναζαν μεταξύ άλλων συγκεντρωμένοι.

Προχθές Κυριακή, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε πως μίλησε τις τελευταίες ημέρες τηλεφωνικά με τον ομόλογό του Μαδούρο, ο οποίος τον κατηγορεί ότι επιδιώκει να τον ανατρέψει ώστε οι ΗΠΑ να βάλουν στο χέρι τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας.

«Η διαταγή ήταν να σκοτώσουμε τους πάντες»

Σάλο προκαλεί, εντωμεταξύ, στις ΗΠΑ δημοσίευμα στης Washington Post, που ανέφερε την Παρασκευή ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ διέταξε, πριν από το πλήγμα του Σεπτεμβρίου, να εξοντωθούν όλοι οι επιβαίνοντες στο σκάφος - γεγονός που οδήγησε τους στρατιωτικούς να το πλήξουν για δεύτερη φορά, προκειμένου να αποτελειώσουν δυο επιζήσαντες που είχαν απομείνει στο φλεγόμενο πλεούμενο.

«Η διαταγή ήταν να σκοτώσουμε τους πάντες», εξήγησε πηγή της εφημερίδας.

Την Κυριακή ο αμερικανός πρόεδρος είπε πως σκόπευε να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές, τονίζοντας πως δεν θα ήθελε να είναι αλήθεια.

Στη συνέχεια, μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους, υπερασπίστηκε τον υπουργό του: «Ο Πιτ είπε ότι δεν έδωσε τέτοια διαταγή και τον πιστεύω», επέμεινε.

Το αμερικανικό επαναληπτικό πλήγμα τον Σεπτέμβριο στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Βενεζουέλας εναντίον ταχύπλοου διατάχθηκε από ναύαρχο - διαβεβαίωσε χθες ο Λευκός Οίκος, υπερασπιζόμενος τη νομιμότητα της διαταγής του.

Ο ναύαρχος Φρανκ Μπράντλεϊ, ο επικεφαλής της διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων (SOCOM) των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, διέταξε το δεύτερο πλήγμα, το οποίο σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσίευσε η εφημερίδα Washington Post σκοπό είχε να σκοτωθούν οι δυο επιζήσαντες του αρχικού πλήγματος.

Ο ναύαρχος είχε νομικά πλήρως το «δικαίωμα» να πάρει την απόφαση αυτή, συμπλήρωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ.