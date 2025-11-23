Οι επαφές με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους ολοκληρώθηκαν και σειρά έχουν οι Αμερικανοί.

Ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις στη Γενεύη για το ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουκρανία.

Ο επικεφαλής του προσωπικού του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, λέει ότι η αντιπροσωπεία της Ουκρανίας στη Γενεύη ξεκίνησε τις εργασίες της στις κρίσιμες συνομιλίες, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρει ότι είναι καλό που «ενεργοποιήθηκε η διπλωματία» στη Γενεύη και ελπίζει ότι η συζήτηση εκεί θα είναι εποικοδομητική.

Ο Γερμάκ επισημαίνει ότι η πρώτη συνάντηση- με τους Ευρωπαίους αντιπροσώπους- έχει ολοκληρωθεί, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ εποικοδομητική».

Σε μια ανάρτηση στο Telegram, ο Ζελένσκι λέει ότι ελπίζει πως οι συναντήσεις που πραγματοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων των επερχόμενων συνομιλιών με την αμερικανική αντιπροσωπεία, θα δώσουν ένα αποτέλεσμα ώστε να τελειώσει ο πόλεμος.

«Όλοι χρειαζόμαστε ένα θετικό αποτέλεσμα», καταλήγει.

Η Ρωσία δεν παρίσταται στις συνομιλίες της Γενεύης

Χθες, ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters πως ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ έφτασε στη Γενεύη για τις συνομιλίες μεταξύ συμβούλων εθνικής ασφαλείας της Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας με αξιωματούχους της ΕΕ, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας με επίκεντρο το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Reuters, μια ουκρανική αντιπροσωπεία έφτασε χθες ενώ ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένονταν σήμερα.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος, η Ρωσία δεν παρίσταται στις συνομιλίες της Γενεύης, όμως οι ΗΠΑ προτίθενται να έχουν συναντήσεις με Ρώσους πολύ σύντομα.

Την ίδια ώρα, η Ιταλία έστειλε έναν αξιωματούχο για να συμμετάσχει στις συνομιλίες σήμερα στη Γενεύη, σύμφωνα με διπλωτικές πηγές στο Reuters. Οι πηγές ανέφεραν πως πρόκειται για τον διπλωματικό σύμβουλο Φαμπρίτσιο Σάτζο.

Ανησυχία για το αμερικανό σχέδιο

Πάντως, το αμερικανικό σχέδιο αντιμετωπίζεται με ανησυχία στο Κίεβο, επειδή ενσωματώνει πολλά σημαντικά αιτήματα της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων εδαφικών παραχωρήσεων από την Ουκρανία και μείωσης του μεγέθους του στρατού της.

Τις ανησυχίες του Κιέβου επανέλαβαν σε κοινό ανακοινωθέν τους, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, την οποία μποϊκοτάρει ο Τραμπ, 11 δυτικοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας. «Τα προσχέδια των προτάσεων αποτελούν βάση που θα απαιτήσει πρόσθετη εργασία», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

«Υπάρχει ευκαιρία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά είμαστε πολύ μακριά από καλή κοινή λύση», ανέφερε ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, από το Γιοχάνεσμπουργκ.

Ο Μερτς ανέφερε ακόμη πως κατέστησε σαφές στον Τραμπ ότι η Ευρώπη πρέπει να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε διαδικασίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κατά τη διάρκειας μακράς τηλεφωνικής συνδιάλεξης που είχαν το βράδυ της Παρασκευής.

«Εάν η Ουκρανία χάσει αυτόν τον πόλεμο και πιθανόν καταρρεύσει, θα υπάρξει αντίκτυπος συνολικά στην ευρωπαϊκή πολιτική κατάσταση, σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Και για αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε δεσμευτεί τόσο πολύ σε αυτό το θέμα», τόνισε ο Μερτς. «Κατέστησα σαφή αυτήν τη θέση σε εκείνον (τον Τραμπ)», σημείωσε.