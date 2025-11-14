Η στρατιωτική θητεία θα παραμείνει εθελοντική, αλλά προβλέπεται υποχρεωτική στράτευση όταν δεν καλύπτονται οι ανάγκες της Bundeswehr.

Η γερμανική κυβέρνηση συμφώνησε σε ένα νέο σχέδιο στρατιωτικής θητείας προκειμένου να αυξήσει τον αριθμό των στρατευμάτων της, έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων.

Το νέο σχέδιο θα υποχρεώνει όλους τους 18χρονους άνδρες να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την καταλληλότητά τους για υπηρεσία και, από το 2027, να υποβάλλονται σε ιατρικό έλεγχο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης αμυντικής εταιρείας της Γερμανίας, Rheinmetall, δήλωσε στο BBC ότι το Βερολίνο θα μπορούσε να δημιουργήσει τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη. Ο στόχος του καγκελάριου Μερτς για ενίσχυση της Bundeswehr είναι «ρεαλιστικός», υποστήριξε ο Armin Papperger.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα φέτος, ο επικεφαλής άμυνας της Γερμανίας, στρατηγός Carsten Breuer, προειδοποίησε ότι η δυτική συμμαχία του ΝΑΤΟ πρέπει να προετοιμαστεί για πιθανή επίθεση της Ρωσίας μέσα σε τέσσερα χρόνια. Ο Papperger υποστήριξε ότι αν και δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, η Γερμανία θα πρέπει να είναι «έτοιμη το ’29».

Όταν σχημάτισαν κυβέρνηση συνεργασίας, το συντηρητικό CDU/CSU του Μερτς και οι κεντροαριστεροί του SPD συμφώνησαν να επαναφέρουν τη στρατιωτική θητεία, η οποία θα ήταν «προαιρετική στην αρχή».

Η Bundeswehr αριθμεί σήμερα περίπου 182.000 στρατιώτες. Το νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας στοχεύει να αυξήσει αυτόν τον αριθμό κατά 20.000 μέσα στο επόμενο έτος, φτάνοντας μεταξύ 255.000 και 260.000 μέσα στην επόμενη δεκαετία, συμπληρωμένος από περίπου 200.000 εφέδρους.

Από το επόμενο έτος, όλοι οι 18χρονοι άνδρες και γυναίκες θα λαμβάνουν ένα ερωτηματολόγιο για να αξιολογηθεί το ενδιαφέρον και η προθυμία τους να ενταχθούν στις ένοπλες δυνάμεις. Θα είναι υποχρεωτικό για τους άνδρες και προαιρετικό για τις γυναίκες. Από τον Ιούλιο του 2027, όλοι οι 18χρονοι άνδρες θα πρέπει επίσης να υποβάλλονται σε ιατρική εξέταση για να αξιολογηθεί η καταλληλότητά τους για υπηρεσία.

Εάν οι στόχοι της κυβέρνησης δεν επιτευχθούν, το κοινοβούλιο θα μπορούσε να εξετάσει κάποια μορφή υποχρεωτικής στράτευσης. Σε περίπτωση πολέμου, ο στρατός θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ερωτηματολόγια και τις ιατρικές εξετάσεις για να αντλήσει πιθανούς στρατεύσιμους.

Σημειώνεται πως κάποιοι, μέσα στη γερμανική αριστερά, παραμένουν έντονα αντίθετοι στην υποχρεωτική θητεία, ενώ πολλοί νέοι Γερμανοί είναι επιφυλακτικοί και μια σημαντική πλειοψηφία αντιτίθεται.

Μια πρόσφατη έρευνα της Forsa για το περιοδικό Stern έδειξε ότι ενώ λίγο πάνω από το ήμισυ των ερωτηθέντων υποστήριζε την υποχρεωτική θητεία, η αντίθεση αυξανόταν στο 63% μεταξύ των νέων από 18 έως 29χρονων.

«Δεν θέλω να πάω στον πόλεμο γιατί δεν θέλω να πεθάνω ή να δεχθώ πυρά», δήλωσε ο Jimi, 17χρονος μαθητής από το Βερολίνο, που συμμετείχε σε διαμαρτυρία κατά της στράτευσης έξω από το κοινοβούλιο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. «Δεν θέλω επίσης να πυροβολήσω ανθρώπους».

Μια επίθεση κατά της Γερμανίας είναι ένα «απίθανο και αφηρημένο σενάριο» που η κυβέρνηση χρησιμοποεί για να νομιμοποιήσει «την υφαρπαγή του δικαιώματος εκατομμυρίων νέων να αποφασίζουν τι θέλουν να κάνουν», είπε.

Στο μεταξύ ο 21χρονος Jason εντάχθηκε φέτος στη Bundeswehr λόγω της τρέχουσας «κατάστασης ασφαλείας»: «Ήθελα να συμβάλω στην υπεράσπιση της ειρήνης, να υπερασπιστώ τη δημοκρατία αν συμβεί το χειρότερο», είπε. Με την ένταξή του ένιωσε ότι «επιστρέφει κάτι στην κοινωνία», ενώ υποστηρίζει την ιδέα της αποτρεπτικής δυνατότητας του στρατού, «ώστε οι πιθανοί εχθροί να μην σκεφτούν καν να μας επιτεθούν».

Ο γερμανός υπουργός Άμυνας προσπάθησε, ωστόσο, να καθησυχάσει τους Γερμανούς, λέγοντας ότι παρά το νέο σχέδιο στρατιωτικής θητείας δεν υπάρχει «λόγος ανησυχίας… κανένας λόγος φόβου».

«Όσο πιο ικανές είναι οι ένοπλες δυνάμεις μας για αποτροπή και άμυνα, μέσω εξοπλισμού, εκπαίδευσης και προσωπικού, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να γίνουμε μέρος κάποιας σύγκρουσης», υποστήριξε ο Πιστόριους.

Υπενθυμίζεται πως οι αμυντικές δαπάνες στη Γερμανία κατέρρευσαν μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, ενώ η υποχρεωτική στράτευση ανεστάλη το 2011.

Λόγω του παρελθόντος της, η Γερμανία ήταν πάντα επιφυλακτική στο να επιδεικνύει στρατιωτική ισχύ, αλλά νωρίτερα φέτος ο Μερτς ανακοίνωσε ότι - μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία - ο κανόνας για την γερμανική άμυνα «πρέπει πλέον να είναι ό,τι χρειαστεί».