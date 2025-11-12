Σε βίντεο που κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει το αεροπλάνο να χάνει υψόμετρο στροβιλίζοντας και καπνούς να βγαίνουν από αυτό και στη συνέχεια να τυλίγεται στις φλόγες.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε νωρίς το πρωί της Τετάρτης ότι και οι 20 στρατιωτικοί που επέβαιναν σε τετρακινητήριο μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 (Lockheed) το οποίο συνετρίβη χθες στη Γεωργία είναι νεκροί.

{https://x.com/tcsavunma/status/1988465955467350464}

Αρχικό βίντεο από το σημείο της συντριβής κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν δείχνει κομμάτια από άμορφες μάζες μετάλλου διασκορπισμένα σε έναν χορταριασμένο λοφίσκο, με τμήματα της ατράκτου να εξακολουθούν να φλέγονται και σκούρο καπνό να υψώνεται σε καθαρό ουρανό. Πυροσβεστικά οχήματα στέκονταν κοντά και ένα ελικόπτερο πετούσε από πάνω.

https://www.youtube.com/watch?v=on131tTBmlg

Σε βίντεο που κυκλοφορεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει το αεροπλάνο να χάνει υψόμετρο στροβιλίζοντας και καπνούς να βγαίνουν από αυτό και στη συνέχεια να τυλίγεται στις φλόγες. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα αυτό το βίντεο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=ifVu9LF70F4}

Η αμερικανική εταιρεία Lockheed Martin, η οποία κατασκευάζει το C-130 Hercules, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως από τις αεροπορικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της σε όσους επλήγησαν από τη συντριβή, καθώς και στην Πολεμική Αεροπορία και τους πολίτες της Τουρκίας.

«Δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε τον πελάτη μας με κάθε τρόπο...», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, Κρις Καρνς.

Το C-130 Hercules είναι ένα αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου, στρατευμάτων και εξοπλισμού.