Η τελετή φωταγώγησης του δέντρου έχει γίνει σήμα κατατεθέν των Χριστουγέννων της Νέας Υόρκης.

Τοποθετήθηκε το διάσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center στη Νέα Υόρκη για το 2025.

Πρόκειται για ένα έλατο Νορβηγίας ηλικίας 100 ετών, το οποίο δωρίστηκε από μια οικογένεια στο East Greenbush της Νέας Υόρκης.

Το έλατο, περίπου 23 μέτρων και βάρους 11 τόνων, κόπηκε την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 και μεταφέρθηκε από την ιδιοκτησία της οικογένειας Russ στην κομητεία Rensselaer στο Rockefeller Center το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025.

Περισσότερα από 50.000 πολύχρωμα LED φώτα θα φωτίζουν ανάμεσα στα κλαδιά του, ενώ στην κορυφή του θα δεσπόζει ένα τρισδιάστατο αστέρι Swarovski ύψους 2,85 μέτρων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de3z6cafo4mx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το αστέρι ζυγίζει περίπου 400 κιλά και διαθέτει 70 ακτίνες καλυμμένες με 3 εκατομμύρια κρυστάλλους. Αν απλώνονταν όλα τα φωτάκια στη σειρά, θα κάλυπταν απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων.

{https://x.com/ABC7NY/status/1987221793229201419?s=20}

Η τελετή φωταγώγησης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 και το δέντρο θα παραμείνει εκτεθειμένο έως τα μέσα Ιανουαρίου 2026.