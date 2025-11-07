Η κίνηση Λαβρόφ που έκανε τον Πούτιν να φανεί αδύναμος.

Η απουσία του Σεργκέι Λαβρόφ έχει τροφοδοτήσει έντονη φημολογία: επήλθε ρήγμα ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και το δεξί χέρι του, τον επί δύο δεκαετίες υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας;

Παρά τη διάψευση του Κρεμλίνου, το ζήτημα εξακολουθεί να απασχολεί διεθνή ΜΜΕ. Φημολογία που ενισχύθηκε μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας την Τετάρτη (5/11). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ρώσος πρόεδρος έδωσε εντολή στα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας να ετοιμάσουν συντονισμένες προτάσεις σχετικά με την πιθανή έναρξη εργασιών για την προετοιμασία δοκιμών πυρηνικών όπλων.

Μόνο που σε αυτή τη σημαντική στιγμή, από το τραπέζι απουσίαζε ο υπουργός Εξωτερικών. Ο Λαβρόφ ήταν το μόνο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας που δεν συμμετείχε στη συνάντηση. Σύμφωνα με την Kommersant, η απουσία του ήταν συμφωνημένη.

Αυτό το γεγονός θα ήταν αρκετό για να προκαλέσει εντύπωση, σχολιάζει ο ανταποκριτής του Sky News από τη Μόσχα, Ιβόρ Μπένετ. Όμως, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Λαβρόφ δεν θα είναι επικεφαλής της ρωσικής αποστολής στη Σύνοδο των G20, όπως συνέβαινε τα τελευταία χρόνια, έκανε πιο έντονο το ερώτημα: έχει παραγκωνιστεί ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας;

Η διάψευση του Κρεμλίνου

Το ερώτημα έγινε τόσο έντονο, που το Κρεμλίνο αναγκάστηκε να προχωρήσει σε διάψευση, αλλά δεν έχει κάνει αρκετά προκειμένου να «εξαφανιστούν» οι εικασίες ότι ο Λαβρόφ έχει πέσει δυσμένεια, επισημαίνει ο Μπένετ.

«Θα σας δώσω μια σύντομη απάντηση: δεν υπάρχει τίποτα αληθινό σε αυτές τις αναφορές», απάντησε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ρωτήθηκε για τις φήμες και τα δημοσιεύματα περί ρήγματος ανάμεσα στον Πούτιν και τον υπουργό Εξωτερικών του. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου συμπλήρωσε πως ο Λαβρόφ θα παραμείνει επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

Ο «ρόλος» του Τραμπ και ο «αδύναμος» Πούτιν

Οι φήμες περί ρήγματος ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Σεργκέι Λαβρόφ ενισχύθηκαν αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο στη Βουδαπέστη.

Πριν από την ακύρωση, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με τους Financial Times, η αδιάλλακτη στάση του Λαβρόφ έκανε τον Λευκό Οίκο να βάλει στον «πάγο» τη συνάντηση.

Διπλωματικές πηγές εκτιμούσαν τότε ότι ο Λαβρόφ ή τα έκανε θάλασσα, ή παρέκκλινε από το «σενάριο», σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Sky News από τη Μόσχα. Είτε αυτό έγινε κατά λάθος, είτε σκόπιμα, η διπλωματία του- ή η έλλειψή της- τορπίλισε τη συνάντηση και πήγε πίσω την επαναπροσέγγιση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, συμπληρώνει ο Μπένετ.

Αυτό θα εξόργιζε τον Πούτιν, που θέλει να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ σε ζητήματα όπως ο έλεγχος των πυρηνικών όπλων. Κυρίως όμως, αυτό έκανε τον Ρώσο πρόεδρο να φαίνεται αδύναμος, ανίκανος να ελέγξει τον υπουργό Εξωτερικών του. Και ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν είναι άνθρωπος που του αρέσει να τον υπονομεύουν.

Αν πράγματι ο Σεργκέι Λαβρόφ έχει παραγκωνιστεί, αυτό θα αποτελούσε πολύ σημαντική στιγμή. Ο 75χρονος αποτελεί το πρόσωπο της ρωσικής διπλωματίας εδώ και δύο δεκαετίες και ουσιαστικά είναι το δεξί χέρι του Πούτιν για το μεγαλύτερο μέρος της διακυβέρνησής του.

Γνωστός για το σκληρό στιλ του και τις καυστικές επιθέσεις του, επίσης έχει υπάρξει ένθερμος υποστηρικτής της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εξάλλου, στη συνάντηση του Πούτιν με τον Τραμπ στην Αλάσκα, έφτασε φορώντας μπλούζα με τα αρχικά της ΕΣΣΔ. Το προφανές μήνυμα; «Η Ουκρανία ανήκει ακόμα στη Μόσχα».