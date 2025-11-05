Εάν οποιαδήποτε πυρηνική δύναμη κάνει δοκιμή, τότε το ίδιο θα πράξει και η Ρωσία, επανέλαβε ο Πούτιν.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή στους υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών μεταξύ άλλων να ετοιμάσουν προτάσεις για πιθανές δοκιμές πυρηνικών όπλων. Κίνηση που έρχεται ως απάντηση στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ξαναρχίσουν οι ΗΠΑ τις δοκιμές.

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε ότι εάν οι ΗΠΑ ή οποιαδήποτε άλλη δύναμη προχωρήσει σε πυρηνικές δοκιμές, τότε η Μόσχα θα πράξει το ίδιο. Η Ρωσία δεν έχει κάνει πυρηνικές δοκιμές μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, το 1991.

Ο υπουργός Άμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ, είπε στον Πούτιν πως οι πρόσφατες δηλώσεις και ενέργειες των ΗΠΑ- στις οποίες έκανε εκτενή αναφορά- δείχνει πως η Ρωσία πρέπει να διατηρήσει σε ετοιμότητα τις πυρηνικές δυνατότητές της.

«Θα ήταν σκόπιμο να ξεκινήσουμε αμέσως προετοιμασία για πυρηνικές δοκιμές», συμπλήρωσε. Το κεντρικό πεδίο δοκιμών στο αρχιπέλαγος Νόβαγια Ζεμλιά μπορεί να είναι έτοιμο σε σύντομο χρονικό διάστημα, πρόσθεσε.

Αφού άκουσε όλους τους συνεργάτες του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή στα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας, τις μυστικές υπηρεσίες και τους αρμόδιους φορείς «να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να συγκεντρώσουν επιπλέον πληροφορίες για το θέμα, να τις αναλύσουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να κάνουν συντονισμένες προτάσεις σχετικά με την πιθανή έναρξη εργασιών για την προετοιμασία δοκιμών πυρηνικών όπλων. Αναμένω την αναφορά σας».

