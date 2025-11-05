Στο εξώφυλλο, ο εικαστικός Εντέλ Ροντρίγκεζ «έβαλε» τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο σε έναν συρμό του Μετρό της μεγαλούπολης.

Στον Ζοχράν Μαμντάνι, τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, είναι αφιερωμένο το πρωτοσέλιδο του The New Yorker στο τεύχος της 17ης Νοεμβρίου 2025.

Στο εξώφυλλο, ο εικαστικός Εντέλ Ροντρίγκεζ «έβαλε» τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο σε έναν συρμό του Μετρό της μεγαλούπολης.

Ο ίδιος ο δημιουργός εξήγησε γιατί επέλεξε τη συγκεκριμένη απεικόνιση: «Ο Μαμντάνι πέρασε μεγάλο μέρος της προεκλογικής του εκστρατείας περιδιαβαίνοντας την πόλη, έμπαινε σε ταξί, έκανε ερωτήσεις, χόρευε και γελούσε. Έδειξε σε όλους όσοι συνάντησε ότι είναι ένας από αυτούς».