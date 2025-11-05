Στον Ζοχράν Μαμντάνι, τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, είναι αφιερωμένο το πρωτοσέλιδο του The New Yorker στο τεύχος της 17ης Νοεμβρίου 2025.
Στο εξώφυλλο, ο εικαστικός Εντέλ Ροντρίγκεζ «έβαλε» τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο σε έναν συρμό του Μετρό της μεγαλούπολης.
Ο ίδιος ο δημιουργός εξήγησε γιατί επέλεξε τη συγκεκριμένη απεικόνιση: «Ο Μαμντάνι πέρασε μεγάλο μέρος της προεκλογικής του εκστρατείας περιδιαβαίνοντας την πόλη, έμπαινε σε ταξί, έκανε ερωτήσεις, χόρευε και γελούσε. Έδειξε σε όλους όσοι συνάντησε ότι είναι ένας από αυτούς».