Ο Ζοχράν Μαμντάνι έγραψε ιστορία και γίνεται ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο πρώτος που γεννήθηκε στην Αφρίκη και ο νεότερος στην ιστορία της πολιτείας. Το πιο σημαντικό ωστόσο είναι πως γίνεται δήμαρχος υποσχόμενος μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης και υψηλότερη φορολόγηση των πλουσίων.

Στις πρώτες δηλώσεις του μετά τον θρίαμβο, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μάμντανι, ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του κάνοντας λόγο για μια νίκη «κατά του μεγάλου κεφαλαίου και των μικρών ιδεών».

«Απόψε δώσατε μια εντολή για αλλαγή, μια εντολή για ένα νέο είδος πολιτικής, μια εντολή για μια πόλη οικονομικά βιώσιμη», είπε στο ενθουσιώδες πλήθος.

Στην ομιλία - που άνοιξε με ένα απόσπασμα από τον σοσιαλιστή υποψήφιο πρόεδρο Γιουτζίν Ντεμπς - ο Μάμντανι προέβαλε τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με την αστυνομία, ενώ αναφέρθηκε ευθέως και στις ανησυχίες των Δημοκρατικών ότι θα μπορούσε να βλάψει την εικόνα του κόμματος.

«Με τον συμβατικό τρόπο σκέψης θα έλεγε κανείς ότι είμαι μακριά από τον τέλειο υποψήφιο», υποστήριξε, απαριθμώντας την ηλικία του, τη μουσουλμανική πίστη του και την ταυτότητά του ως δημοκρατικού σοσιαλιστή. «Αν κάτι μας διδάσκει η αποψινή νίκη είναι πως οι συμβάσεις μας έχιτβ κρατήσει πίσω. Έχουμε σκύψει το κεφάλι στο βωμό της ασφάλειας και έχουμε πληρώσει ένα τεράστιο τίμημα».

«Το μέλλον είναι στα χέρια μας», ανέφερε σε άλλο σημείο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Για όσο καιρό μπορούμε να θυμηθούμε, η εργατική τάξη της Νέας Υόρκης ακούει από τους πλούσιους και τους καλά δικτυωμένους ότι η εξουσία δεν της ανήκει. Τα δάχτυλα έχουν ματώσει από το κουβάλημα κουτιών στις αποθήκες, οι παλάμες είναι σκληρές από τα τιμόνια των ποδηλάτων courier, οι αρθρώσεις έχουν ουλές από εγκαύματα στην κουζίνα. Αυτά δεν είναι χέρια που τους έχει επιτραπεί να έχουν την εξουσία», είπε ο Μάμντανι.

«Και όμως, τους τελευταίους 12 μήνες, τολμήσατε να δεκδικήσετε κάτι μεγαλύτερο. Απόψε, ενάντια σε κάθε πιθανότητα, κερδίσαμε».

Σε μια ξεκάθαρη αιχμή για τον πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, ο οποίος κατέβηκε εναντίον του ως ανεξάρτητος αφού έχασε τις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών, είπε: «Φίλοι μου, έχουμε ανατρέψει μια πολιτική δυναστεία».

«Εύχομαι στον Άντριου Κουόμο μόνο το καλύτερο στην προσωπική του ζωή. Αλλά ας είναι απόψε η τελευταία φορά που προφέρω το όνομά του, καθώς γυρίζουμε σελίδα σε μια πολιτική που εγκαταλείπει τους πολλούς και απαντά μόνο στους λίγους».

Στρέφοντας, τέλος, την προσοχή του στον πρόεδρο Τραμπ, υποστήριξε: «Αν υπάρχει τρόπος να τρομοκρατήσεις έναν δεσπότη, είναι διαλύοντας τις συνθήκες που του επέτρεψαν να συγκεντρώσει εξουσία».

«Ντόναλντ Τραμπ, αφού ξέρω ότι παρακολουθείς, έχω τέσσερις λέξεις για σένα: Ανέβασε την ένταση».