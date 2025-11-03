«Πολύ ισχυροί ηγέτες», απάντησε ο Τραμπ για τον Πούτιν και τον Σι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανοιχτά «μέτωπα» τόσο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όσο και με τον Σι Τζινπίνγκ. Ποιος είναι όμως πιο σκληρός, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπισή τους;

Αυτή ήταν μία από τις ερωτήσεις που δέχθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνέντευξη που παραχώρησε στο «60 Minutes» του CBS. Στην απάντησή του, ο Τραμπ εξέφρασε την ίδια άποψη για τον Ρώσο και τον Κινέζο ομόλογό του.

«Και οι δύο σκληροί. Και οι δύο έξυπνοι. Είναι αμφότεροι πολύ ισχυροί ηγέτες», δήλωσε. «Αυτοί είναι άνθρωποι που δεν παίζεις μαζί τους. Είναι άνθρωποι που πρέπει να τους παίρνεις πολύ σοβαρά», συνέχισε.

«Δεν μπαίνουν μέσα και λένε “Ω, δεν είναι όμορφη ημέρα; Δείτε πόσο όμορφη, ο ήλιος λάμπει, είναι τόσο ωραία”. Αυτοί είναι σοβαροί άνθρωποι. Είναι σκληροί, έξυπνοι ηγέτες», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Δείτε το απόσπασμα στο 20:10 του βίντεο

{https://www.youtube.com/watch?v=wQPTUa8vxRU}