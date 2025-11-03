Σε συνέντευξή του στο CBS, ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε την πιθανότητα πολέμου των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα, αλλά υπαινίχθηκε ότι οι μέρες του Νικόλας Μαδούρο ως προέδρου της χώρας είναι μετρημένες.

Ερωτηθείς για το αν οι ΗΠΑ πρόκειται να πολεμήσουν τη Βενεζουέλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο 60 Minutes: «Αμφιβάλλω. Δεν το νομίζω. Αλλά μας έχουν φερθεί πολύ άσχημα».

Τα σχόλιά του έγιναν ενώ οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις σε πλοία που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβική - επιθέσεις που η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει «απαραίτητες» προκειμένου να διακοπεί η ροή ναρκωτικών προς την χώρα. Σύμφωνα με το CBS News, τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε αυτές από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ο Τραμπ απέρριψε τους ισχυρισμούς που θέλουν τη δράση των ΗΠΑ να στοχεύει στην ανατροπή του Μαδούρο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι αφορά «πολλά πράγματα»: «Κάθε πλοίο που βλέπετε σκοτώνει 25.000 ανθρώπους και καταστρέφει οικογένειες σε ολόκληρη την χώρα».

Όταν πιέστηκε σχετικά με το αν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν επιθέσεις στην ξηρά, ο Τραμπ αρνήθηκε να το αποκλείσει: «Δεν θα το έλεγα αν επρόκειτο να το κάνω… Δεν πρόκειται να σας πω τι θα κάνω με τη Βενεζουέλα, αν πρόκειται να το κάνω ή όχι».

Ο Μαδούρο έχει κατηγορήσει την Ουάσινγκτον ότι «κατασκευάζει έναν νέο πόλεμο», ενώ ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, έχει δηλώσει ότι οι επιθέσεις σε πλοία χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ για να «κυριαρχήσουν» στη Λατινική Αμερική.

Ο αμερικανός πρόεδρος διαμηνύει, ωστόσο, πως η κυβέρνησή του «δεν θα επιτρέψει» σε ανθρώπους «από όλο τον κόσμο» να εισέρχονται στις ΗΠΑ: «Έρχονται από το Κονγκό, έρχονται από όλο τον κόσμο, δεν έρχονται μόνο από τη Νότια Αμερική. Αλλά η Βενεζουέλα συγκεκριμένα - έχει συμμορίες», είπε, κατονομάζοντας την οργάνωση Tren de Aragua, την οποία χαρακτήρισε «την πιο άγρια συμμορία του κόσμου».

«Ναι θα δοκιμάσουμε πυρηνικά όπλα»

Ο Τραμπ ρωτήθηκε όμως και για τις πυρηνικές δοκιμές, μετά την πρόσφατη εντολή του να ξαναρχίσουν - προκειμένου οι ΗΠΑ να συμβαδίσουν με χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα.

Όταν η δημοσιογράφος του CBS, Νόρα Ο’Ντόνελ, τον ρώτησε αν σκοπεύει να πυροδοτήσει κάποιο πυρηνικό όπλο για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 30 χρόνια, ο Τραμπ απάντησε: «Λέω ότι θα δοκιμάσουμε πυρηνικά όπλα όπως κάνουν κι οι άλλες χώρες, ναι».

«Η Ρωσία κάνει δοκιμές, η Κίνα κάνει δοκιμές, αλλά δεν το λένε», ισχυρίστηκε.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ρωσία και η Κίνα δεν έχουν πραγματοποιήσει τέτοιες δοκιμές από το 1990 και το 1996 αντίστοιχα. «Δεν σας το λένε», επέμεινε ο Τραμπ. «Δεν θέλω να είμαστε η μόνη χώρα που δεν κάνει δοκιμές», είπε, προσθέτοντας τη Βόρεια Κορέα και το Πακιστάν στη λίστα των χωρών που, όπως ισχυρίστηκε, κάνουν δοκιμές στα οπλοστάσιά τους.

Την ίδια μέρα, ο υπουργός Ενέργειας του Τραμπ είχε υποβαθμίσει την ιδεά ενός πυρηνικού χτυπήματος εκ μέρους των ΗΠΑ, διευκρινίζοντας ότι τυχόν δοκιμές θα αφορούν «μη κρίσιμες εκρήξεις» και ελέγχους «προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή γεωμετρία και η λειτουργία της πυρηνικής έκρηξης».