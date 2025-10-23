«Υπάρχει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και η Τουρκία είναι μια από τις εγγυήτριές της» δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, όταν ρωτήθηκε για την άρνηση Νετανιάχου στη συμμετοχή της Τουρκίας.

Οι συζητήσεις για τη συμμετοχή του τουρκικού στρατού σε μια ειρηνευτική αποστολή στη Λωρίδα της Γάζας είναι σε εξέλιξη, ανέφερε την Πέμπτη πηγή του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας.

«Είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας για το θέμα της συμμετοχής μας στην αποστολή που θα δημιουργηθεί στη Γάζα» ανέφερε ο αξιωματούχος υπενθυμίζοντας ότι ιδρύθηκε ένα Κέντρο στρατιωτικοπολιτικού συντονισμού (ΚΣΠΣ) ενόψει την ανάπτυξης μιας επιχειρησιακής δύναμης στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Στο πλαίσιο αυτού του θεσμού, προβλέπεται να δημιουργηθεί μια Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης, αρμόδια για τις περιπολίες ασφαλείας, την προστασία των πολιτικών υποδομών, την ανθρωπιστική βοήθεια, την ασφάλεια των συνόρων, την εκπαίδευση των τοπικών δυνάμεων ασφαλείας και την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός», πρόσθεσε.

Τόνισε ακόμα πως «μένει να καθοριστεί το επίπεδο συμμετοχής της Τουρκίας σε αυτές τις δομές» ενώ διευκρίνισε ότι την επόμενη εβδομάδα ενδέχεται να ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ωστόσο σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απέκλεισε κάθε τέτοιο ενδεχόμενο. Ερωτώμενος σχετικά ο αξιωματούχος είπε, σύμφωνα με το AFP, πως «υπάρχει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και η Τουρκία είναι μια από τις εγγυήτριές της». Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι «έτοιμες να αναλάβουν κάθε αποστολή που θα τους ανατεθεί» στο πλαίσιο της επιχείρησης διαφύλαξης της ειρήνης στον παλαιστινιακό θύλακα, ανέφερε την περασμένη εβδομάδα μια πηγή του υπουργείου Άμυνας.

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας προβλέπει την προσωρινή ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης (ISF) στον θύλακα. Η ISF θα εκπαιδεύσει την παλαιστινιακή αστυνομία και θα της παράσχει τη βοήθειά της.

Παράλληλα, μια ομάδα 81 διασωστών της Afad, της τουρκικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών, που έστειλε η Τουρκία για να αναζητήσουν σορούς στη Λωρίδα της Γάζας, περιμένει το πράσινο φως του Ισραήλ για να μπουν στον θύλακα. Όταν ρωτήθηκε για το θέμα αυτό, ο αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας είπε ότι δεν έχει «σαφείς πληροφορίες. Το Ισραήλ δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του και δεν εγκρίνει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας. Ελπίζουμε ότι θα αφήσει την Afad να μπει στη Γάζα για να εκτελέσει την αποστολή της το συντομότερο δυνατόν», συνέχισε.

Άλλος Τούρκος αξιωματούχος είπε ότι τα μέλη της Afad έχουν μαζί τους ειδικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένους σκύλους που εντοπίζουν ενδείξεις ζωής και συνήθως χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις διάσωσης έπειτα από σεισμούς.

Με πληροφορίες του AFP